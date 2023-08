Listhaug ut mot Oslos politimester: − Feilinformerer

Frp-leder Sylvi Listhaug mener polititoppen i hovedstaden tar feil om bakgrunnen til ungdomskriminelle.

– Etinistet har begrenset betydning, sa politimester Ida Melbo Øystese på Dagsrevyen på NRK onsdag kveld.

Hun fikk spørsmål om hvilken bakgrunn de ungdomskriminelle i Oslo har. Temaet har fått ny aktualitet etter det den brutale slåsskampen på Ekebergsletta tirsdag kveld, der rundt 50 ungdommer var involvert.

Øystese viste til at 75 prosent av de ungdomskriminelle er født i Norge.

Men dette er villedende, mener altså Frp-lederen:

– Selv om selvsagt de fleste innvandrerungdommene er lovlydige borgere, så er faktum at all tilgjengelig kunnskap viser at det i all hovedsak er ungdom med innvandrerbakgrunn som bedriver gjentagende kriminalitet i Oslo, skriver Listhaug på sin Facebookside torsdag.

Hun følger opp:

– Øysteses konklusjon om at etnisitet ikke har særlig betydning fordi flesteparten er født i Norge, kunne faktisk ikke vært mer feil. Selv om flesteparten er født i Norge, kommer det tydelig frem i politiets egne rapporter at selv om de aller fleste er norske statsborgere har hele 77 % innvandrerbakgrunn. Dette står i grell kontrast til det politimesteren i Oslo formidlet onsdag, skriver Listhaug.

Hun ber politimesteren om å korrigere det hun kaller «misvisende opplysninger».

Det har ikke lykkes VG å få kommentar fra Øystese torsdag.

