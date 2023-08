KRATER: Bakkavegen/fylkesvei 245 i Jevnaker har kollapset.

«Hans» har delt vei i to i Jevnaker: − Svært krater

– Dette er massive krefter, sier ordfører Morten Lafton.

Situasjonen er spesielt kritisk ved fylkesvei 245.

Her har store vannmasser gravd seg under veien.

Dette har gradvis forverret seg og tirsdag ettermiddag er veien fysisk delt i to etter at flere trær har veltet.

Veien er rast ut like nedenfor Jors/Kyteruddalen i Jevnaker.

Også gangveien er delt i to og det renner fremdeles mye vann. Ingen hus eller andre bygninger er foreløpig rammet.

Se bilder av ødeleggelsene:

1 / 4 PÅ KANTEN: Samlingshuset til Røde Kors står i fare. forrige neste fullskjerm PÅ KANTEN: Samlingshuset til Røde Kors står i fare.

Ordfører i Jevnaker kommune, Morten Lafton (Ap), har selv vært på stedet og befart veien – både i løpet av natten og gjennom tirsdagen.

Han opplyser at veien er en viktig del av infrastrukturen i kommunen – dette er en hovedfartsåre for vestsiden av Randsfjorden og ligger midt i et kryss i et boligfelt.

– Det er snakk om et svært krater. Det renner vann steder det ikke har rent vann tidligere. Vi har vært gjennom en rimelig stressende runde i natt, sier han til VG.

Ordføreren opplyser at noen kommunale boliger langs den nydannende «elven» er evakuert. Gjennom natten har lokale entreprenører jobbet på spreng for å lede vann vekk fra kommunale helse – og omsorgsbygg i området.

– De har lagt ned en uvurderlig innsats sier han og fortsetter:

– Men problemet er at «utveier» for vannet i området er mettet. Kommer det styrtregn vil det renne over, sier Lafton.

1 / 3 Ordfører i Jevnaker kommune Morten Lafton (Ap). EVAKUERT: Kommunale boliger langs den hardt rammede fylkesveien er evakuert. forrige neste fullskjerm Ordfører i Jevnaker kommune Morten Lafton (Ap).

Lafton forteller at det er omkjøringsmuligheter – men at disse er lange.

– Det kan fort være opp mot en time. Men vi har heldigvis noen muligheter for lokale småveier som vi benytter til kritisk infrastruktur, sier Lafton.

Og det kan vise seg å bli viktig.

– Vi hadde et beredskapsmøte med fylkeskommunen i dag – og det skal komme mer vann for å si det sånn, sier Lafton som stålsetter seg for nok et hektisk døgn.

Aktiver kart

Jevnaker kommune er ute med alt mulig mannskap, skriver de på sine nettsider.

Tirsdag ettermiddag er 22 personer evakuert i Jevnaker. Det er etablert et evakueringssenter på Thorbjørnrud Hotell. Ytterligere evakueringer vurderes fortløpende, opplyser de.

Kommunen skriver at situasjonen også er kritisk i Svenådalen og at de venter fortsatt store nedbørsmengder gjennom kvelden, natten og morgendagen.

– Det finnes knapt et hus i den dalen som ikke er berørt. Mange har fått vann i kjelleren – vannet kommer inn fra flere kanter, sier Lafton.

Men det er ikke bare i Jevnaker «Hans» herjer.

Få siste nytt: Følg ekstremværet «Hans» her

Det har gått jordskred en rekke steder tirsdag ettermiddag.

I en del av Hol i Hallingdal er det sendt ut et nødvarsel som ber innbyggere evakuere seg selv.

I Bagn i Valdres evakueres 60 hus i et boligområde, mens i Ål i Hallingdal er et hus tatt og en person er hentet ut med helikopter.

Sjekk hvilke steder det har vært skred her.