Stor pågang på legevakt etter smittsom hjernehinnebetennelse

En 18-åring i Bærum har fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse etter en tur til Hellas. Legevakten i kommunen opplever stor pågang fra bekymret ungdom.

Legevakten i Bærum kommune har tatt imot svært mange ungdom, etter at kommunen mandag sendte ut pressemelding om at en 18-åring bosatt i kommunen har fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse.

– Det er forståelig nok veldig mye uro, og kriseteamet var også til stede på legevakten i går, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe til VG.

Hun kan ikke kommentere status for den smittede 18-åringen.

– Men vi er opptatt av at ungdom er kjent med symptomene som smittsom hjernehinnebetennelse medfører, og at de følger med på egen helse.

Tidlige symptomer er sterkt nedsatt allmenntilstand, influensalignende sykdom, feber med frysninger, hodepine, kvalme, oppkast og diaré.

18-åringen er trolig blitt smittet av sykdommen på en tur til Ios i Hellas i juli. I pressemeldingen skriver kommunen at mange ungdommer fra det kommende russekullet deltok på samme reise.

– En viss andel av befolkningen, særlig ungdom, bærer på denne meningokokk-bakterien i halsen, så man behøver ikke å reise for å bli smittet, sier Dysthe, og legger til:

– Men å være på en tur hvor man har tettere kontakt enn vanlig, sover lite og kanskje drikker en del alkohol, gjør at man blir mer eksponert for smitte.

Smittevernoverlegen understreker at det er sjeldent at flere blir smittet av hjernehinnebetennelse ved et slikt utbrudd, og de har ikke mistanke om at flere kan være smittet.

