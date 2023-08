1 / 3 Onsdag Torsdag Fredag forrige neste fullskjerm Onsdag

Ingen tegn til høst i sikte!

Er du redd for at kulde og høst er rett rundt hjørnet? Ingen grunn til bekymring - du trenger ikke å pakke bort kortbuksen og sommerkjolen helt enda.

Vakthavende meteorolog Ingvild Villa ved Meteorologisk institutt sier at temperaturene vil holde seg stabilt høye de neste dagene og utover neste uke i store deler av Norge.

Til tross for dette, må vi belage oss på flere perioder med regn og regnbyger.

– Det kan komme en del kraftige byger i områdene sør for Trøndelag. Rogaland og Sørlandet, får mye nedbør, i form av bygeaktivitet onsdag, torsdag og fredag.

Men temperaturene vil altså holde seg høye.

– Det blir relativt varmt på dagtid likevel, selv om det ser ut som det blir litt kjøligere inn mot kvelden og natten.

Regnbyger i Norge de neste tre dagene:

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Hun forteller at det blir gode temperaturer i store deler av Sør– og Østlandet.

– I de varmeste delene, i Oslo og østlige deler av Viken, kan temperaturene komme opp mot 23 grader, forteller Villa.

I Midt-Norge, med Trøndelag og sørlige deler av Nordland, vil det også være mye bygeaktivitet. Her blir temperaturene noe lavere, opp mot 18 grader. Til mandag er det forventet at temperaturene vil stige igjen.

– I Nord-Norge vil de trolig bli fornøyde. Her kommer temperaturene opp mot 20 grader i Troms og vestre delen av Finnmark i løpet av de neste dagene. Her også vil det være perioder med byger, men også perioder med sol og oppholdsvær.

Den vakthavende meteorologen forteller at det må være kjøligere over tid for å kunne konstatere at høsten har ankommet.

– Temperaturene går fortsatt for mye opp og ned til at vi kan se at høsten er på vei. Selv om det blir en dupp i temperaturene store deler av Norge til helgen, så vil temperaturene øke igjen neste uke.

– Hvem blir værvinnerne inn mot helgen?

– Det er fristende å si Viken, Oslo og sørlige deler av Innlandet. Jeg vil likevel tro at nordlendingene setter mer pris på 20 grader i slutten av august og starten av september enn det de sør på gjør, så jeg vil også kategorisere de som en slags værvinner.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post