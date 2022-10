HVEM SKAL TA OVER: Guri Melby ber partiet ta diskusjonen - og holde den levende - i god tid før hun går av.

Guri Melby ber partiet ta diskusjon om hennes arvtager

GARDERMOEN (VG) Etter kun to år som partileder oppfordrer Guri Melby med lederambisjoner om å rope ut. Hun håper det kan forbygge bitre personstrider og renkespill.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lørdag ble Guri Melby gjenvalgt som Venstre-leder etter to år i posisjonen. Samme dag slipper hun nå oppfordringen om at partiet bør diskutere hvem som skal overta etter henne.

– Jeg vil gjerne høre diskusjoner om hvem som kan være Venstres neste leder, sier hun til VG.

Bakteppet er at Melby vil unngå en like opprivende lederkamp som da hun ble valgt, og håper en åpen og fri diskusjon i partiet kan forebygge konflikt og tilspisset stemning hvor skittentøyvaskene plutselig kommer veltende ut i offentlighet.

– Hvis noen står og snakker om hvem som bør ta over som Venstre-leder etter meg i gangene, her eller hvis noen hører noen som går på talerstolen i dette møtet og blir imponert, så synes jeg bare det er kult, sier hun.

VIL UNNGÅ KONFLIKT: Venstre-lederen håper en åpen diskusjon kan forebygge renkespill, intriger og opprivende konflikter.

Melby bedyrer at hun med dette ikke varsler et ønske om å gå av, men mener partiet bør lære av konfliktene da Trine Skei Grande måtte gå av på vårparten i 2020.

– Jeg synes det er viktig å tørre å snakke litt om at det skal komme en dag der jeg ikke skal være leder og hva vi skal gjøre for å gjøre oss klare for den dagen, at det finnes folk som både har lyst og evner til å ta over, sier hun.

– Synes du folk i Venstre med partilederambisjoner skal flagge det høyt og tydelig?

– For min del må folk gjerne fortelle høyt hvis de tenker at de på et tidspunkt kunne tenkt seg å bli partileder. Selv håpet jeg heller at jeg skulle slippe å bli partileder før jeg ble det, men nå se jeg på det som et enormt privilegium.

Melby fortalte forrige helg til VG at hun har blitt singel, og at hun har lyst til å finne kjærligheten på ny.

– Det blir ikke akkurat enklere så lenge jeg er partileder, erkjenner hun.

BLAZER-TRIKS: Melby har en egen rosa blazer som et hemmelig våpen i debatter - den gjør nemlig at det er umulig å ikke legge merke til henne.

Nytt ledermantra

Melby mener at den neste lederkampen i Venstre bør være mer som i næringslivet, der flere folk søker på samme jobb og noen får den. Ikke som i politikken, der kampen om verv kan ende med konflikt, ulike leirer og motsetninger.

– Når man snakker om hvem som skal ha ulike roller i politikken, så er det ofte snakk om konflikt hvor man slåss mot hverandre for et verv. I yrkeslivet ellers så er det flere som søker på jobb og en som får den, sier Melby og legger til:

– Det er ikke nødvendigvis slik at man er mot hverandre, sier hun.

LEDER AN: Melby forsøker å vise fram lederkvalitetene som dirigent for Vestland-delagasjonen i partiet.

– Da Trine Skei Grande gikk av som Venstre-leder i 2020 var konfliktnivået høyt, og det virket som om ganske mange sto mot hverandre?

– Det ble ganske betent, ja. Vi kan ikke late som noe annet. Men en av grunnene til at jeg var usikker på om at jeg skulle stille som leder var at jeg synes at Abid og Sveinung var flinke folk. Jeg ville ikke nødvendigvis si at jeg var en motkandidat til dem, sier Melby.

– Men så begynte jeg å snu litt på det og tenkte at jeg også ville legge mitt navn i hatten, så partiet fikk velge da mellom oss tre. Da synes jeg det ble en annen måte å tenke på. Til slutt valgte de oss alle tre, men i tre ulike roller, sier hun.

– Når du er inne på ledertrioen: Ser du for deg at det fremdeles er mulig for Abid og Sveinung å bli partileder?

– Absolutt, det håper jeg at de selv også ser på seg selv som potensielle lederkandidater.

SELFIE-KODEN: Guri Melby sier man bør skyndte seg med å trekke seg som partileder, dagen folk på landsmøtet slutter å be om å få ta selfier deg.

Vil ikke gå av med det første

Melby sier at hun ikke nødvendigvis tror hennes karriere i rikspolitikken er over, når hun er ferdig som partileder. Hun sier det kan være aktuelt å gå over i en annen posisjon, og fremdeles sitte på Stortinget eller kunne bli statsråd.

– Hvis det alltid skal være sånn at du må ut av politikken etter du er leder, da øker du kanskje risikoen litt til at du alltid skal klamre deg fast til posisjonen du har.

GAMLE-SJEFEN: Guri Melby sammen med tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande på valgvake etter kommunevalget i 2015. Melby sier ledere raskt kan klamre seg til posisjonene sine, om de frykter at de ryker ut når de er ferdige.

Hun trekker en parallell til KrF:

– Se bare på da Knut Arild Hareide kom tilbake som statsråd etter han gikk av som partileder. Han gjorde en kjempegod jobb, og hadde ingenting å tape, ikke sant? Jeg synes det er forbilledlig.

Melby viser til at Jonas Gahr Støre var politiker «kjempelenge» før han ble partileder, mens Melby kun hadde vært i rikspolitikken i vel et års tid før hun fikk toppvervet i Venstre.

– Hva vil du si til de som tolker dette som et signal som et første hint for at du er på vei ut av partiledervervet?

– Jeg synes det er veldig gøy å være leder, så jeg har ikke tenkt å gi meg med det første. Men det kan være lurt å ta disse diskusjonene når avgang ikke er så nært forestående, sånn at det ikke blir så betent. Da er håpet mitt at vi kan unngå konflikt.

I BEVEGELSE: Venstre er i stadig bevegelse, og Melby erkjenner at hun ikke for alltid vil være i midten av partiet.

Ulike kvaliteter til ulik tid

Melby sier at partiet trenger ulike typer ledere med ulike kvaliteter til ulike tider.

– En periode kan behovet være størst for en politisk visjonær, mens det i andre perioder kan være helt nødvendig med en sterk organisasjonsbygger. Og jeg skal ikke si at mine egenskaper som leder er riktig for Venstre til enhver tid, sier hun.

