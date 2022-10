POLITI-DRONE: Denne dronen tilhører politiet, og kan brukes for å sende levende bilder til operatøren på bakken. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere politiaksjon på Østlandet.

Regjeringen: Droner kan bli skutt ned

Ifølge justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har politiet hjemmel til å uskadeliggjøre droner, om de utgjør en trussel for helse liv og sikkerhet. Politiet har fått penger til å kjøpe nytt anti-drone utstyr.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De som flyr droner, må selvfølgelig vite at det er en risiko for å miste dronen sin, sier Mehl til VG.

Etter en rekke observasjoner av droner som flys over flyplasser og annen kritisk infrastruktur de siste dagene, sitter flere russiske statsborgere nå varetektsfengslet og siktet for ulike brudd på lovforbudet mot at russere kan operere droner i Norge.

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, har nå overtatt etterforskningen i disse sakene.

Etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) onsdag varslet at «vi vil ikke ha at noen flyr denne typen farkoster over viktige installasjoner i Norge», ba VG om en avklaring på om politiet har hjemmel til å skyte ned droner som flyr i flyforbudssoner.

Politiet har hjemmel

Svaret fra justisministeren er ja:

– Politiet har hjemmel til å uskadeliggjøre droner, om de utgjør en trussel om helse, liv og sikkerhet, sa Mehl på regjeringens pressekonferanse torsdag morgen.

Dronene kan altså bli skutt ned. Politiet og Forsvaret har også andre virkemidler, som elektronisk jamming slik at operatøren fratas fjernkontrollen over dronen.

Ifølge statsministeren er det installert sensorer på plattformer i Nordsjøen for å detektere droner.

Les også Støre: – Russland tar flere sjanser i sitt etterretningsarbeid Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier krigen i Ukraina har rykket nærmere Norge - og advarer mot «kjente og ukjente…

Utvide forbudssonene

Og nå er de eksisterende regler oppe til vurdering, ifølge Mehl:

– Luftfartstilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ser nå på regelverket, om det er behov for innstramminger. Det kan for eksempel være å utvide forbudssoner rundt flyplasser og kritisk infrastruktur. Det er også viktig at vi vurderer midlertidige eller varige begrensninger for fritidsflyvning, men den avgjørelsen er for tidlig å ta, sier Emilie Enger Mehl til VG.

– Ingen har lov til å fly innenfor en forbudssone, med mindre man har tillatelse til det. Det handler også om sikkerheten for passasjerfly, legger hn til.

Hun varslet også at politiet har fått penger over statsbudsjettet til å anskaffe nytt utstyr. Alle politidistrikter skal få egne kjøretøyer med drone-utstyr, og politiet utdanner 100 nye drone-piloter.

– Nå skal politiet få mulighet til å kjøpe inn det utstyret de mener er hensiktsmessig, sier Mehl.