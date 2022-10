Viggo Kristiansen kan få millionerstatning

Viggo Kristiansen kan forvente store summer inn på konto, etter konklusjonen om at han har sittet uriktig fengslet i over 20 år.

Riksadvokaten ba fredag om at Viggo Kristiansen skal frifinnes for ugjerningene i Baneheia-saken.

Eksperter har anslått at Kristiansen kan ha krav på beløp i millionklassen etter all tiden bak murene.

Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sa fredag morgen til NRK at han kan komme til å kreve over 30 millioner i erstatning dersom han frifinnes.

– Hvis en ser på Liland-saken og Fritz Moen-saken og sett på tidsforskjellen og at Viggo er yngre, så vil det utgjøre en betydelig forskjell. Viggo var også startet på sitt arbeidsliv. Derfor har han gått glipp av arbeidsinntjening i 23 år til nå. Det tapet er betydelig og kommer i tillegg til alle oppreisningskrav han også har krav på etter krenkelsene han er påført i alle disse år, skriver Sjødin i en SMS til VG.

Tidligere høyesterettsdommer Magnus Matningsdal vil ikke anslå noen konkret sum, men han mener mener oppreisningen vil være høy, ettersom riksadvokaten har gått inn for å frifinne 43-åringen.

– Det er snakk om en god del millioner. Det er det ikke til å komme utenom, sier Matningsdal til VG.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) uttalte fredag at dersom lagmannsretten nå avsier en frifinnende dom, vil dette være en av de største rettskandalene i norsk historie.

I HØYESTERETT: Magnus Matningsdal var høyesterettsdommer før han pensjonerte seg.

Ble dømt til forvaring

I 2002 ble Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia og for et tidligere tilfelle av voldtekt og andre overgrep mot en mindreårig jente.

Ugjerningene mot den mindreårige jenta blir fremdeles stående og er ikke en del av dommen som ble begjært gjenåpnet.

Likevel ville handlingene mot den mindreårige jenta gitt ham betydeligere mildere straff enn 21 års forvaring, noe som innebærer at Kristiansen nå vil kunne få en solid økonomisk erstatning og oppreisning for alle årene han satt urettmessig bak lås og slå.

Erstattet to typer tap

Jusprofessor Kjelland sier at det er to typer tap Kristiansen kan kreve erstattet når han nå med all sannsynlighet frifinnes.

Det ene er erstatning av økonomisk tap.

– Som for eksempel kan være tapt arbeidsinntekt, forklarer Kjelland.

Den andre typen tap er ikke-økonomiske tap.

– Da skal det kompenseres for selve krenkelsen man har vært utsatt for, og det kalles oppreisningserstatning. Da kompenseres man for tort og svie, fortsetter professoren.

Kjelland forklarer at det er krevende å fastsette en konkret sum.

– Men det er snakk om å gi kompensasjon for en skade som vanskelig kan måles i penger. I dette tilfellet et ødelagt liv, fortsetter Kjelland.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring i 2002. Over flere år har han begjært saken gjenåpnet før han fikk gjennomslag i februar 2021.

– Det er nok oppreisning som i så fall vil være den største posten, slår Matningsdal fast.

KRAV PÅ ERSTATNING: Jusprofessor Morten Kjelland forklarer at erstatning av både økonomisk og ikke-økonomisk tap er aktuelt.

Liland-saken

Hverken Kjelland eller Matningsdal vil spekulere i hvilke summer Kristiansen kan få når han blir sluppet fri.

– Men Liland-saken kan det være naturlig å sammenligne med, sier Kjelland.

Matningsdal er enig.

I 1994 ble Per Kristian Liland frifunnet for ett dobbeltdrap med øks i Fredrikstad i 1969. Han ble dømt til livsvarig fengsel og sikring i ti år.

Liland satt fengslet fra 1969 til 1983 – og deretter underlagt sikring. Han nektet straffskyld i alle disse årene.

Etter frifinnelsen ble Liland tilkjent 3.47 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap og 10 millioner kroner i oppreisning. Totalt 13.47 millioner kroner.

MILLION BELØP: Fritz Moen ble tilkjent totalt 20 millioner etter sin død i erstatning og oppreisning.

Moen-saken

Matningsdal trekker også frem Fritz Moen-saken.

I 1981 ble Fritz Moen dømt til en samlet straff på 21 års fengsel og 10 års sikring for to uavhengige drap på 1970-tallet.

Under rettsforhandlingene hevdet Moens forsvarer at klienten var utsatt for justismord.

I 2004 ble Moen frikjent for det første drapet. I 2005 døde han. Og i 2006 ble han frikjent for det andre drapet.

Dødsboet etter Fritz Moen ble representert ved advokat John Christian Elden. Etter forhandlinger med Justisdepartementet ble det inngått et forlik om at dødsboet skulle få utbetalt totalt 20 millioner kroner i erstatning og oppreisning fra staten

– Hver sak er unik

Kjelland understreker at det er få eksempler i norsk sammenheng på saker som kan minne om Kristiansen sin.

– Erstatningen må skjønnsmessig fastsettes for hver sak er unik, sier professoren.