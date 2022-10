FENGSLINGSMØTE: Forsvarer Morten Grimstad fotografert under fengslingsmøtet i Hordaland tingrett dagen etter drapet 20. september i fjor. Her i samtale med politiadvokat Christine Møen Wisløff.

Tiltalt for drap på Nav-ansatt: − Var i kontakt med Nav 102 ganger

BERGEN (VG) Mannen som er tiltalt for drap og drapsforsøk etter å ha angrepet to ansatte på Nav Årstad i fjor høst, hadde et langt og konfliktfylt forhold til etaten bak seg. Det forteller forsvareren hans, advokat Morten Grimstad, til VG.

Mandag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for drap på avdelingsleder Marianne Amundsen (57) 20. september i fjor. Hennes 29 år gamle kollega ble skadet i angrepet.

Forsvarer Morten Grimstad sier at mannens kontakt med Nav, sammenholdt med hans psykiske tilstand, vil være de sentrale temaene under rettssaken.

Ifølge forsvareren sendte tiltalte et stort antall klager til Nav etter at han kom til Norge for vel ti år siden.

– Dette er klager både over avslag om økonomiske ytelser, og det han opplevde som manglende og dårlig behandling, såkalte serviceklager. Noen av klagene ble behandlet av Statsforvalteren, der han i noen tilfeller også fikk medhold, sier Grimstad.

Klaget på flere saksbehandlere

Han sier det foreligger mellom 15 og 20 klagesaker mot Nav.

– Han har klaget på et stort antall saksbehandlere, sier Grimstad.

Tiltalte var i hyppig kontakt med Nav over en lang tidsperiode.

– Totalt er det registrert 102 kontakter mellom tiltalte og Nav i perioden 2014–2021. Dette er både fysiske møter, telefonhenvendelser og e-poster. De aller fleste kontaktene er fra de siste tre årene, sier Grimstad.

Tiltalte kom til Norge fra Libya som kvoteflyktning sammen med familien i 2011. De bosatte seg i Stavanger, men i 2014 flyttet mannen til Bergen, der han blant annet studerte ved Høgskolen i Bergen.

Før det gikk han på folkehøgskole. Han fikk norsk statsborgerskap i 2019 og bodde på flere adresser i Bergen før han flyttet inn i en kommunal leilighet på Landås.

Grimstad sier mannen mottok sosialhjelp, men at pengene ikke strakk til.

– Han følte seg dårlig behandlet. Det var hele tiden et press i forhold til penger, og saksbehandlingen tok ofte lang tid. Han følte seg i en kontinuerlig skvis der han ofte manglet penger til husleie, mat, strøm og andre livsnødvendigheter.

Ifølge Grimstad opplevde klienten hans at han ikke ble tatt på alvor i Nav-systemet.

– Han opplevde en form for arroganse. At noen sto over ham. En stakkars bruker de ikke trengte å ta hensyn til. Han opplevde det som vanskelig. Det var også hele tiden utskifting av saksbehandlere.

– Må møtes som medmennesker

At mannen ikke klarte å skaffe seg en jobb, forsterket problemene, sier Grimstad.

– Han er interessert i å jobbe, men fikk dessverre ikke noen jobb til tross for høyere utdannelse og mange søknader. Han opplever at han ikke fikk noen oppfølging fra NAV, ingen hjelp. Det har vært problematisk for ham.

Møtet på Nav Årstad som endte i en tragedie 20. september 2021 var ifølge Grimstad et oppklaringsmøte i forhold til de mange serviceklagene mannen hadde sendt.

– Møtet var avtalt en god stund i forveien, etter å ha blitt utsatt flere ganger.

Ifølge forsvareren hadde tiltalte aldri møtt de to Nav-ansatte fysisk før møtet 20. september. Grimstad sier mannen har beklaget det som skjedde overfor fornærmede i saken og de etterlatte.

– Det er klart at man ikke kan drepe noen fordi man er misfornøyd. Men jeg mener Nav har noe å lære av hvordan de møter og behandler de svakest stilte i samfunnet vårt. Hvis en bruker føler seg møtt med arrogante holdninger og et tungrodd system, kan det oppstå konflikter.

Grimstad frykter at det som skjedde i Bergen i fjor høst, kan skje igjen.

– Folk må møtes som medmennesker. Dette er svake grupper som ofte føler seg overkjørt. Mange har språkproblemer og føler seg små i møtet med Nav.

May Britt Løvik er bistandsadvokat for den dreptes etterlatte, og for kvinnen som ble skadet. Løvik skriver i en e-post til VG at hun ikke har noen kommentarer til fremstillingen forsvareren har gitt til VG.

– Tiltaltes handlinger har rammet de etterlatte og fornærmede ekstremt hardt, og den kommende rettssaken er svært krevende for dem, skriver Løvik.

I 2015 ble mannen pågrepet av politiet etter at han skal ha truet to unge kvinner med kniv på Fantoft i Bergen.

– Han begynte plutselig å vifte med en kniv, og sa at han ville skade oss, om vi ikke ringte politiet. Jeg husker han sa «dere ringer politiet nå», fortalte en av kvinnene til VG i mai i år.

Saken ble henlagt, men mannen ble tatt hånd om av helsevesenet og lot seg frivillig behandle i ett år.

– Han ble ikke fulgt videre opp i psykiatrien, så man må spørre seg hva som skjedde her. Han var en ensom ulv, med en grunnleggende psykisk sykdom. Det reiser spørsmål om hvordan vi tar hånd om integrering.

Info – Flere brudd på regelverket I en tilsynsrapport rettet Arbeidstilsynet kritikk mot Nav etter drapet 20. september i fjor. – Gjennom tilsynet avdekket Arbeidstilsynet flere brudd på regelverket, blant annet at det ikke var gjennomført tilstrekkelige systematiske planer og tiltak for å forebygge vold og trusler, og ivareta sikkerheten for ansatte, herunder kartlegging og risikovurderinger. Videre avdekket vi manglende rutiner for å melde avvik og at vernetjenesten ikke i tilstrekkelig grad var tatt med på råd både under planlegging og gjennomføring av tiltak, sa seksjonsleder Jan Petter Sæbø i Arbeidstilsynet til VG i mai i år. Nav har rettet opp i påleggene Arbeidstilsynet har gitt og tilsynssakene er nå avsluttet. Vis mer

Ifølge tiltalen stakk tiltalte Amundsen 47 ganger med kniv. Kollegaen ble stukket flere ganger, men klarte å komme seg ut av rommet.

Grimstad sier klienten hans avviser at drapet var planlagt.

– Han sier det ikke var noen planlegging, men at det ble utløst der og da.

– Men han hadde en kniv med seg i sekken, inn på Nav-kontoret?

– Ja. Han har forklart at han hadde med seg kniv overalt. Drapsvåpenet kjøpte han to uker før drapet. Selgeren av kniven skal forklare seg i retten, sier Grimstad.

Tiltalte var i vinter innlagt på et psykiatrisk sykehus i Trondheim for tvungen observasjon. De sakkyndige er innkalt som vitner i rettssaken.

– Det er få vitner som kan si hva slags tilstand han var i rundt tidspunktet for drapet, sier Grimstad, som har innkalt tiltaltes bror som vitne.

Nav Vestland: Ønsker ikke å kommentere

Nav Vestland er forelagt Morten Grimstads uttalelser om tiltaltes kontakt med Nav.

Nav viser til kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen kommune - som har ansvar for den kommunale delen ved alle Nav-kontorene i Bergen.

Johansen skriver i en e-post:

– Vi forventer at disse påstandene vil bli belyst under straffesaken. Vi ønsker ikke å kommentere dette før saken er behandlet i rettssystemet.

Da det ble tatt ut tiltale mot mannen i juni i år, ble han ansett for å være utilregnelig. I en ny tiltale som kom tidligere i høst går det frem at påtalemakten tar sikte på å be om forvaring for den tiltalte mannen.

– Utgangspunktet nå er at vi vil gå for en straff. Det er blitt innhentet en tilleggserklæring fra de sakkyndige, og den gjør at tilregnelighetsspørsmålet står i et annet lys. Som saken står nå, mener vi han er tilregnelig, har statsadvokat May-Britt Erstad opplyst til BT.