Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim.

55 anmeldelser mot kommuneoverlege i Trøndelag

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere anmeldelser.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet har til nå opprettet 55 anmeldelser mot en kommuneoverlege i Trøndelag, som omhandler misbruk av overmaktsforhold for å skaffe seg seksuell omgang.

Det skriver politiet i en pressemelding torsdag.

Det vil bli gjennomført avhør av den siktede i løpet av de nærmeste ukene.

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere anmeldelser.

Info Dette er kommuneoverlege-saken: Kommuneoverlegen i en kommune i Trøndelag er siktet for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang. Han erkjenner ikke straffskyld.

Statens helsetilsyn har suspendert legens autorisasjon.

80 personer har varslet om legen gjennom kommunens kontakttelefon.

Politiet har vært i kontakt med like mange personer. Av dem vil 55 kvinner anmelde legen.

Legen mottok en advarsel i 2007 etter et varsel året før. Da skal tre kvinner ha opplevd legen som ubehagelig og upassende.

I 2017 klaget en da 17 år gammel jente på legens oppførsel og metoder. Saken ble behandlet ved at legen og jenta møttes til en samtale. Vis mer

Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim opplyser at politiet i tiden fremover primært vil gjennomføre avhør av personer med status fornærmet og vitner, og gjennomgå legejournaler.

Hvordan siktede stiller seg til siktelsen, vil kunne påvirke hvilke andre etterforskningsskritt som blir prioritert, skriver politiet.

Politiet har ventet med å avhøre siktede på grunn av behovet for å skaffe seg oversikt i den store informasjonsmengden i saken, skriver de.

– Vi må ha en gjennomgang av sakene for å se hva som faller inn under straffeloven og hva som kommer inn under helselovgivningen. Siktelsen mot kommuneoverlegen er foreløpig uendret, opplyser politiadvokat Charlotte Aspehaug.