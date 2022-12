Kongens nyttårstale: − Klima er det mest alvorlige

Kong Harald talte om maktesløshet og urolige tider - og kom med en klimabønn: – Jeg har et inderlig håp om at vi nå vil klare å handle i tråd med alvoret i situasjonen.

Kong Harald holdt nyttårsaften sin tradisjonsrike nyttårstale.

– Vi mennesker trenger å kjenne at vi kan gjøre noe for at livet skal være så godt som mulig – både for oss selv og for mennesker vi er glad i.

Slik starter kongen sin tale til Norges folk. Han sier dette særlig gjelder i urolige tider, hvor det er lett å kjenne seg maktesløs.

TRADISJON TRO: Kong Harald taler til nasjonen - slik han har gjort så mange ganger før.

Mandag forrige uke, bare noen dager før julaften, ble kongen innlagt på Rikshospitalet.

Han hadde da fått påvist infeksjon som måtte behandles med intravenøs antibiotika.

Det ble opplyst om at han ville bli værende på Rikshospitalet i noen dager, og at tilstanden hans var stabil.

Kongen har egen lege på Rikshospitalet, livlegen livlegenLivlege er en personlig livlege for en høytstående person. Bjørn Bendz.

Det tok ikke mange dager før kongen ble utskrevet, og noen dager senere deltok han på julegudstjeneste i Holmenkollen kapell.

– Ensom midt i et selskap

Kongen minner i talen om Norge er et samfunn med forskjeller og at folk lever forskjellige liv.

– Mange har alt de trenger – og mer til. Andre sliter med å få hverdagen til å henge sammen, og er bekymret for framtiden. Noen er sammen med mange i kveld, andre er alene. Man kan også føle seg ensom midt i et selskap. Noen har mistet et kjært menneske dette året og strever med å finne veien videre.

– Andre har opplevd gleden ved å bli flere. Noen feirer nyttår i Norge for første gang, mens andre markerer kvelden i utlandet, sier han, og sender kanskje en tanke til Kjell Inge Røkke, Bjørn Dæhli og andre av Norges rikeste som i 2022 kjøpte seg en enveisbilliett og flyttet til skatteparadis.

TALEFØR: Kongen har mye på hjertet - også i år.

Kong Harald påpeker at 2022 har vært et dramatisk år.

– Med Russlands brutale krigføring i Ukraina har det kommet et nytt alvor inn over vår del av verden.

– Over hele landet vårt har folk fått nye naboer. Flyktninger etablerer nå sine nye liv i Norge i håp om trygghet og trivsel – med god hjelp fra mange som ønsker at de skal finne seg til rette. Jeg håper at alle som får skape seg nye hjem i Norge vil oppleve den varmen og trygge havnen de søker for seg og sine kjære, sier han.

– Klima er nå det mest alvorlige

Monarken viser også til at verdenssituasjonen er i endring på flere måter, og pekte på tre K-er: krig, konflikt og klima.

Og størst blant dem?

– Klimaet er nå det mest alvorlige. Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorda vår. Både for å beskytte menneskers hjem, og for å bevare den fantastiske naturen der alt levende henger sammen.

– Dette er virkelig et område der vi trenger hverandre. For vi alle er like avhengig av jorda vår. Og klimaendringer stopper ikke ved landegrenser.

Han bruker talen sin til å komme med en oppfordring til handling:

– Jeg har et inderlig håp om at vi nå vil klare å handle i tråd med alvoret i situasjonen.

– Vi faller, og vi reiser oss

Kong Harald lot heller ikke årets tale forbigå uten å dele noen bevingede visdomsord:

– Både verdenshistorien, Norges-historien og enkeltmenneskers livshistorier er fulle av fortellinger om å falle – og å reise seg igjen. Dette er historiens og livets egen rytme. Vi faller, og vi reiser oss. Igjen og igjen.

– Men vi klarer det sjelden alene. Vi trenger hverandre. Og vi må løfte blikket. Både ut av landet, i solidaritet med andre mennesker. Og i våre egne liv.

Sterkere og tryggere sammen

Monarken avsluttet talen med å minne om de felles verdiene som står både i og utenfor våre landegrenser. Demokrati, samhold og fred.

– Gjennom året som har gått har vi opplevd et nytt samhold i Vesten og Europa. På tvers av andre skillelinjer har vi klart å stå sammen i et verdi- og sikkerhetsfelleskap. Vår del av verden har erkjent at vi trenger hverandre. At vi er både sterkere og tryggere sammen. Det gir håp i den situasjonen vi står i nå, og for framtiden.