Shabana Rehman blir gravlagt på statens regning

Shabana Remans gravleggelse blir gjort på statens bekostning, bekrefter kulturminister Anette Trettebergstuen.

Rehman gikk bort på torsdag, 46 år gammel.

– Shabana var den som først turte der andre tiet, hun tok tak i betente spørsmål som negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og tok kampen og stod i stormen for at andre skulle få leve frie liv. Vi ønsker å hedre henne med begravelse på statens bekostning, for alt hun har betydd og bidratt med i likestillingskampen, skriver Trettebergstuen i en SMS til VG.

Rehman var komiker, satiriker, skribent, forfatter og foredragsholder. Hun ble kjent som en kritiker av undertrykking og sosial kontroll. Det var også store kontroverser rundt stiftelsen Født Fri, som Rehman etablerte, men som senere ble fratatt statsstøtten.

Tidligere lørdag tok stortingspolitikerne Hadia Tajik, Kamzy Gunaratnam og Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet til orde for at staten burde ta regningen for Rehmans begravelse.

Nettstedet Subjekt omtalte først at Rehman får begravelse på statens bekostning.

Kreftsykdom

19. januar 2022, mens «Farmen kjendis» rullet på TV-skjermen, ble Rehman dårlig. Hun havnet på akutten med det hun trodde var omgangssyke eller magesår. Men det var mer alvorlig enn som så.

Utredningen viste at Rehman hadde bukspyttkjertelkreft med spredning, og det var umulig å operere.

Legene skal da ha forklart at dersom behandlingen ikke virket, ville hun ikke overleve 2022.

– Jeg har tenkt at jeg må skrive testamente. De siste ukene har alvoret kommet tettere på, uttalte Rehman til Se og Hør 29. november.

Bladet viste bilder av en tydelig redusert, men blid og festkledd Rehman som pyntet juletreet sammen med samboeren, Petter Simonsen (49).

– Den fineste julegaven er at vi er to, sa hun til Se og Hør.

Hun forklarte samtidig at hun hadde problemer med å ta til seg seg næring og fast føde, og at legene mente det skyldtes at kreften hadde vokst i magen.

Rehman uttalte i intervjuet at hun var fortrolig med tanken på å dø.

– Jeg opplever ingen redsel. Men livet gir meg så uendelig mye mer.

SE OGSÅ: Dette sier VG-kommentator Hanne Skartveit om Shabana Rehman: