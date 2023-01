KRIMINALTEKNIKERE PÅ PLASS: Politiet er søndag formiddag på adressen der de to jentene ble funnet.

Spydeberg-siktede møter selv i retten

Mannen i 20-årene som er siktet for uaktsomt drap på de 16 år gamle tvillingene Mina og Mille motsetter seg varetekt.

Det opplyser siktedes forsvarer, Knut Ditlev-Simonsen, til VG.

Mannen vil møte fysisk i retten. Siktede erkjenner ikke straffskyld.

– Han er sliten og nedbrutt og blir tatt hånd om på best mulig måte, sier Ditlev-Simonsen om helsetilstanden til siktede.

Han ønsker ikke å si noe om hva mannen forklarte i søndagens avhør.

– Han er sjokkert og lei seg. Han er selvfølgelig veldig preget og påvirket av det som har skjedd, sier Ditlev-Simonsen videre.

Mannen skal etter planen fremstilles for varetektsfengsling varetektsfengslingFengsling av en person som er under etterforskning, men ikke dømt. Brukes for eksempel for å hindre at siktede ødelegger bevis, rømmer, eller begår nye straffbare handlinger. klokken 13 i Follo og Nordre Østfold tingrett.

Rettsmøtet holdes for lukkede dører av hensyn til etterforskningen, som er helt i initialfasen, opplyser politiet.

ETTERFORSKES: Politiet har søndag formiddag forseglet døren der to jenter ble funnet døde i Spydeberg som er en del av Indre Østfold kommune i Viken fylke.

Mulig overdose

Tvillingjentene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen på 16 år ble funnet døde på Spydeberg søndag kveld.

De to jentene hadde ifølge politiet mulig inntatt en overdose av narkotika.

Politiinspektør Reinholdt-Østby sa søndag kveld at politiet har en formening om «noe av stoffet jentene har fått i seg».

– Men vi ønsker ikke å gå i detaljer om type og mengde så tidlig i etterforskningen.

En tredje jente ble sendt til sykehus.

Ytterligere en mann er pågrepet, mistenkt for å ha solgt narkotika til jentene.

Reinholdt-Østby opplyste til VG søndag kveld at både mannen som er siktet for uaktsomt drap og jenta som endte på sykehus er avhørt søndag.

Forsvarer Ditlev-Simonsen ønsker mandag morgen ikke å si noe om hva mannen forklarte i søndagens avhør.

ÅPEN KIRKE: I Spydeberg kirke kunne de som ønsket søndag tenne lys for jentene som ble funnet døde.

Preget lokalsamfunn

I en pressemelding mandag formiddag sier politistasjonssjef ved Indre Østfold politistasjon, Olav Unnestad, at politiet og hele lokalsamfunnet er sterkt preget av dødsfallene i Spydeberg.

– Vår dypeste medfølelse går til de pårørende og jentenes venner og bekjente. Vi er opptatt av at Indre Østfold skal være en god kommunene og bo og vokse opp i, og vil sammen med kommunen fortsette vårt forebyggende arbeid for å gjøre vårt beste til at slike tragiske hendelser ikke skjer igjen.

– Det er dypt tragisk. Man reagerer med sjokk og vantro med en gang, sa varaordfører i Indre Østfold kommune Kathrine Hestø Hansen til VG søndag.

TRIST: Varaordfører i Indre Østfold kommune, Katrine Hestø Hansen.