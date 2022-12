ELSKET OG HATET: Mariah Careys julelåt fra 1994 splitter folket – og særlig i en landsdel er det mange som ikke liker den.

Dette skiller nordmenn i julen

Julen er her – og 98 prosent av nordmenn skal feire! Det viser en fersk undersøkelse fra Opinion. Les videre for fire julete «fun facts» om tiden vi er i nå.

Julemarsipan, julebrus, julepynt og julesanger. Allerede i starten av november begynner julen å snike seg innpå oss, og nå er den her for fult.

Noen trenger brun og andre trenger rød brus for å komme i stemning, men det er mer som skiller oss. Ikke alle er enige i hva som trengs for å komme i stemning for den store julehøytiden.

1. Hva spiser vi?

Majoriteten av oss går for kjøtt. Rett under halvparten, 48 prosent, spiser ribbe til middag på julaften, mens 36 prosent spiser pinnekjøtt.

FAVORITT: Ribbe er fortsatt det flest av oss spiser som julemiddag.

Uansett hva som står på menyen velger vi å pynte oss til måltidet på julekvelden. Nesten alle pynter seg til middagen – bare seks prosent svarer ikke at de gjør det.

Hva spiser du? Ribbe Pinnekjøtt En form for fisk Noe annet

2. Flertall har hørt juleklassiker

95 prosent har hørt Mariah Careys «All I Want for Christmas Is You». Men hvor mange tror du liker og misliker juleklassikeren fra 1994?

Hva synes du om «All I Want for Christmas Is You»? Den hører julen til Kommer i julestemning når jeg hører den Setter den ikke på selv Ikke min favoritt

15 prosent misliker sangen, mens 63 prosent svarer at de liker den.

Blant de som bor i Nord-Norge oppgir dobbelt så mange, 30 prosent, at de misliker Careys julelåt.

3. Dette MÅ vi se på TV

For hele befolkningen er det «Kvelden før kvelden», inkludert «Grevinnen og Hovmesteren», flest sier at de må se på TV før jul. En av fem svarer det.

14 prosent svarer «Tre nøtter til Askepott»

Åtte prosent varer Disneys julekavalkade

29 prosent må ikke se noe spesielt før jul

MÅ SE: Flest i befolkningen sier at de må se «Kvelden før kvelden» på NRK, inkludert «Grevinnen og hovmesteren», før jul.

For 18–29 åringene er det «Alene hjemme» som topper listen over hva flest bare MÅ se før jul. 1 av 6 svarer den. På annenplass ligger «Tre nøtter til Askepott», mens «Kvelden før kvelden», inkludert «Grevinnen og Hovmesteren», er på tredjeplass.

Hvilken av disse «nye» filmene liker du best til jul? The Holiday En av Harry Potter-filmene Love Actually Die Hard

4. Gaver som er brukt

2022 har vært ett år hvor flere har opplevd at økonomien er blitt trangere, og at prisene har gått opp. Vi kommer til å bruke 12.170 kroner under årets julehandel, anslår Virke.

For mange er gavene under treet et høydepunkt med julen, både for de som gir og får noe av en de er glad i.

Litt færre enn 1 av 5 planlegger å kjøpe brukte julegaver i år. Likevel svarer 3 av 5 at de ville blitt glad for å få noe brukt. Hva mener du?