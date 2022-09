NYTT HJEM: Trysil er en av kommunene der de merker at flere melder flytting til hytta for å få strømstøtte. Illustrasjonsfoto: Krister Sørbø / VG

Hyttekommuner merker flyttetrend – Folkeregisteret advarer

Mange hytteeiere frykter høye strømpriser og flere har meldt hytteflytting, men vinningen kan gå opp i spinningen.

– Noen sier at de har tenkt på det lenge og at strømprisen har fått dem til å gjøre det, andre sier at de må gjøre det for å klare strømregningen.

Det sier kommunedirektør Jan Sævig i hyttekommunen Trysil om søknadene de har fått fra folk som vil gjøre hytta til bolig.

Fra 2014 til i fjor hadde kommunen 31 hytter med bruksendring til primærbolig.

Så langt i år har de fått 25 søknader – 20 av dem har kommet etter 1. august, sier Sævig.

– Jeg tipper at det blir flere, sier han.

– Plussiden størst

Regjeringens strømstøtteordning dekker en stor andel av strømregningen når prisen er over 70 øre per kilowattime.

Men denne strømstøtten er kun rettet mot husholdninger, og ikke fritidsboliger.

I Trysil er det i underkant av 7000 hytter. At flere melder flytting for å få strømstøtte, har ikke kommunedirektøren noe imot.

– Da må de betale skatt til oss og vi får tilskudd fra staten for antallet personer i kommunen, men så har vi også plikter som helseansvar. Plussiden er større enn minussiden, sier Sævig.

Han sier at søknadene pleier å bli godkjent, og at behandlingstiden er en tolv ukers tid.

PINNE FOR STRØMSTØTTE: Hemsedal merker også økt pågang fra folk som vil flytte til hytta, og tror det først og fremst er for å få strømstøtte.

Også i Hemsedal merker de at flere tar kontakt for å høre finne ut hvordan de kan gjøre hytta til sin permanente bolig.

– I utgangspunktet ønsker vi jo at flere skal bosette seg i Hemsedal, men vi har en forståelse av at det ikke er bakgrunnen for at de ønsker å melde flytting, det er for å få tilgang til strømstøtte, sier kommunedirektør Stephan Gundersen.

– Ønsker oss flere innbyggere

I Norges største hyttekommune Ringsaker merker de har det er flere henvendelser.

– Vi har hatt rundt fem til åtte henvendelser i uken om muligheten til å flytte på hytta, sier strategisjef i Ringsaker kommune, Alf Thomassen.

Han sier at folk først og fremst kontakter dem for å undersøke mulighetene, og at færre har sendt konkrete søknader.

– Vi åpnet for dette for flere år siden og er i utgangspunktet positive til at folk vil bo i Ringsaker. Vi ønsker oss jo flere innbyggere, enten på den ene eller den andre måten.

– Men bor de faktisk på hytta, eller er det bare for å få strømstøtte?

– Hvis man først søker om å flytte på hytta, så forutsetter vi at man faktisk bor der, sier Thomassen.

HYTTE-BEFOLKNINGSVEKST: Ringsaker er Norges største hyttekommune, her fra Sjusjøen.

Flere meldte flytting

I juli meldte 252 personer i hele landet flytting til hytta, ifølge tall VG har fått fra folkeregisteret. Det er 37 flere enn året før.

191 meldte flytting i august, men dette tallet er ikke endelig, opplyser Folkeregisteret.

Her er en oversikt over hvor mange som har meldt flytting til hytta de siste årene:

Måned 2019 2020 2021 2022 Januar 2 149 164 187 Februar 6 90 117 121 Mars 74 337 152 160 April 81 130 135 128 Mai 84 144 144 171 Juni 111 147 244 217 Juli 102 137 215 252 August 145 179 257 191 September 120 166 191 Oktober 145 165 167 November 112 176 177 Desember 69 148 146

Advarer

Folkeregisteret sier det kan få store konsekvenser å melde flytting til hytta, og sier folk bør sette seg godt inn i regelverket og mulige konsekvenser før man melder flytting.

– Det er ingen ting i Folkeregisterloven som sier at du ikke kan bo på hytta. Det Folkeregisterloven sier, er at du skal være registrert der du oppholder deg mest, sier direktør Elin Imsland i Folkeregisteret i en e-post til VG.

– Dersom du sender inn en flyttemelding til et sted hvor du ikke har din regelmessige døgnhvile, så regnes dette som en fiktiv flyttemelding og bryter med forskriften, legger Imsland til.

UNDERSØK: Direktør Elin Imsland i Folkeregisteret oppfordrer folk til å tenke seg om før de melder flytting til hytta.

Dersom hytta er i en annen kommune, mister du tilgangen på kommunale tjenester som fastlege, skole- og barnehageplass og aktivitetstilbud, advarer de.

– Det er mange aktører som benytter opplysninger om din folkeregistrerte adresse. For eksempel kommunen din, helsevesenet, banken, NAV og valgdirektoratet. De har behov for at adressen du er registrert med er der du reelt bor, sier Imsland.

Kan bety mer skatt

Men strømregning-vinningen kan gå opp i spinningen.

Den folkeregistrerte boligen vil bli regnet som primærbolig, og den tidligere primærboligen vil regnes som sekundærbolig.

Primærbolig verdsettes skattemessig til 25 prosent av antatt markedsverdi, mens sekundærboliger verdsettes skattemessig til 90 prosent av antatt markedsverdi, ifølge Skatteetaten.

– Det vil ha størst konsekvenser for personer som er i posisjon til formuesskatt, eller for dem som for eksempel eier hus eller leiligheter i byer hvor prisene er høye, som nå får boligen som en sekundærbolig og dermed kommer i posisjon for formuesskatt, sier direktør for brukerdialog Marta Johanne Gjengdal i Folkeregisteret.

DYRT: Å melde flytting til hytta kan bety økt skatt. Her fra Beitostølen.

Hytteflyttingen kan også få konsekvenser for salg av hus eller utleie.

Hvis du ikke har bodd i boligen du skal selge i minst ett av de to siste årene før salget, vil 22 prosent av gevinsten være skattepliktig, opplyser Folkeregisteret.

Også hvis du leier ut, kan også flyttingen påvirke skatten.

– Når du leier ut mindre enn 50 prosent av primærboligen din, regnet etter boligens totale utleieverdi, vil inntekten som regel være skattefri. Når du leier ut sekundærbolig er leieinntekten skattepliktig, sier Gjengedal.

