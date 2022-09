Nerid-drapet: Snakker om egen død i ukjente lydopptak

I januar 2020 ble Nerid Høiness (30) fra Bærum funnet død i Laos. To måneder tidligere fortalte hun en venninne om frykten for å bli drept.

– Jeg må spare deg for detaljene, men i korte grep gjorde han alle mine verste mareritt til virkelighet.

Det sa Nerid mens hun tok lydopptak av seg selv i 2019, som du kan høre i siste episode av podkasten om henne. Så sendte hun det til en venninne på Messenger.

I lydopptakene hører man Nerid beskrive forholdet til mannen som senere har blitt siktet for drapet på henne: Hiroyuki «Hiro» Ogu.

Hiro har forklart seg for politiet i Laos, men innholdet i forklaringen er ikke kjent. Det er også uvisst når det blir en eventuell rettssak.

DRØMMEMANN: Overfor familie og venner roste Nerid den åtte år eldre, japanske kjæresten.

I august 2019 dro Nerid Høiness til øya Koh Phangan i Thailand for å jobbe som hjelpelærer på en yogaskole, men det arbeidet ble aldri noe av. VG har tidligere fortalt historien om hvordan Bærums-kvinnen endret seg de siste ukene hun var i live.

Traumebehandling

I lydopptakene, som til sammen varer i en snau halvtime, forteller Nerid at hun møtte den japanske kjæresten på et utested på Koh Phangan. Hun ble med ham hjem samme kveld, og fra første møte var de to uatskillelige, sier hun.

– Vi har tilbrakt hvert eneste minutt av døgnet sammen, siden vi traff hverandre for ni uker siden, sier Nerid i en av lydmeldingene.

ENDRET STIL: Nerid Høiness begynte å bruke bjelle rundt halsen etter at hun møtte den japanske kjæresten på Koh Phangan høsten 2019.

Videre forteller Nerid at Hiro var på et høyere nivå i yoga enn hun noen gang hadde vært vitne til, og at han ble hennes «mester».

Hiro var «hjernedoktor» og kunne fikse henne, skal han ha sagt til Nerid.

– Jeg var tydeligvis bare så skadet at han ikke klarte å gjøre noe annet enn å ta ansvar for menneskeheten ved å prøve å fikse meg. Ufrivillig.

I podkastserien «Hva skjedde med Nerid?» kan du høre de hittil ukjente lydopptakene.

Nerid forteller at Hiro skulle behandle henne mot tidligere traumer, ved å gjenoppleve disse:

– De første seks ukene gikk ut på å eksponere meg for verre traumer, tilsvarende traumer, jeg allerede hadde fra fortiden. Som da gjorde at jeg var overbevist om at jeg skulle dø hver eneste dag, i tre, fire, fem, seks uker.

Nerid forteller ikke hva traumene skal dreie seg om.

– Og når jeg prøvde å stå imot leksen han prøvde å lære meg, så gjentok han bare eksperimentet på en litt hardere, litt mer voldelig måte ved neste anledning, sier hun i lydopptaket.

NESTEN INGEN VISSTE: Svært få har hørt lydmeldingene som Nerid tok opp i 2019. Moren, Ellen Høiness, hørte dem for første gang i mai i år.

Snakker om egen død

I lydmeldingene hører man Nerid fortelle at hun ikke våger å forlate øya Koh Phangan. Hun beskriver at hun er redd for hva som kommer til å skje hvis hun ikke blir værende.

– Hvis ikke jeg fortsetter å være sammen med ham og gi ham penger hele tiden, så kommer han enten til å drepe meg eller kutte meg opp i småbiter og sende meg ut i jungelen.

Det sa Nerid under åtte uker før hun ble funnet drept i jungelen i Laos.

Da VG fikk tilgang på lydmeldingene spilte vi de av for moren til Nerid, Ellen Høiness (62).

– Hun visste på en måte at hun kom til å dø av det, sier moren.

SKADET: Ellen Høiness har en kvittering som viser at datteren var innlagt på sykehus i Thailand i november 2019.

Høiness mener det datteren selv sier, er bevis på at Hiro har hatt full kontroll over Nerid.

– Hun var jo fanget, hun, sier moren.

Ellen har sendt innholdet i Nerids lydmeldinger til politiet i Tønsberg. Men foreløpig er de ikke en del av saken mot Hiro i Laos.

Høiness har tidligere søkt voldsoffererstatning for å erstatte utgiftene med å få Nerid hjem i kiste og for oppreisning.

Det fikk hun avslag på i april i år.

Et av kravene for å få voldsoffererstatning er at det skjedde enten i Norge, eller at den skadelidte bodde i Norge da det straffbare forholdet fant sted.

Kontoret for voldsoffererstatning skriver i avslaget til Ellen at de ikke finner det bevist at Nerid bodde i Norge lenger, all den tid hun virket å ha skapt seg et liv i Asia.

Det er Ellen Høiness uenig i, da hun mener Nerid ble holdt tilbake av mannen som er anklaget for å ha drept henne.

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med Hiroyuki Ogu til tross for gjentatte forsøk over flere måneder. Ifølge personer rundt ham som VG har vært i kontakt med har han tidligere hevdet seg uskyldig.