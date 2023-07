DØDE AV ALS: Programleder Frode Hanssen gikk bort natt til fredag etter et halvannet års sykdom.

Programleder Frode Hanssen er død

Den ALS-syke programlederen og radiomannen har gått bort, 51 år gammel. – Utelukkende fælt, sier venn og kollega Aleksander Schau.

Etter å ha vært syk med ALS i omtrent et halvannet år, gikk programleder Frode Hanssen bort natt til fredag, 51 år gammel. Det bekrefter venn og kollega Aleksander Schau.

Radioprogrammet «Kvegpels» la ut beskjeden på Twitter fredag formiddag:

«Dette er beskjeden vi håpet vi aldri måtte skrive. Klokken 02:22 i natt sovnet Frode stille og rolig inn.»

Programlederkollega og venn Aleksander Schau bekrefter dødsfallet:

– Vi fikk beskjeden i natt. Dette er utelukkende fælt. At han bare ble 51 år gammel er så inn i hælvete urettferdig, skriver han i en tekstmelding til VG.

Aleksander Schau og komikerbroren Kristopher Schau hadde radioprogrammet «Kvegpels» sammen med Hanssen i over 30 år. Schau sier at Hanssen har betydd «absolutt alt» for dem.

VENNER OG KOLLEGER: Kristopher Schau, Frode Hanssen og Aleksander Schau hadde radioprogrammet Kvegpels sammen i over 30 år. De var også nære venner.

Schau beskriver kameraten som den mest unike og fantastiske personen de vet om.

– Rausere, snillere, morsommere og mer omsorgsfullt menneske finnes ikke, skriver han og legger til:

– Han er det nærmeste vi noensinne har vært en tredje bror. Han har vært og vil alltid være en del av vår aller nærmeste familie.

Sykdom uten kur

Hanssen fikk diagnosen ALS (amyotrofisk lateral sklerose) i januar 2022.

Kun et halvannet år tidligere begynte de første symptomene å komme. Da klarte han ikke å bevege tærne på høyre fot.

Ifølge Store medisinske leksikon er ALS en sykdom som rammer de nervecellene som er knyttet til viljestyrt kontroll av musklene. Årsaken til sykdommen er ikke kjent.

Sykdommen har ingen kjent kur. Behandlingen går ut på å bremse sykdomsforløpet og dempe symptomene.

Info Hva er ALS? Helse-Norge beskriver ALS slik på sin hjemmeside: ALS er en sjelden nervesykdom der nerveceller i hjernen og ryggmargen svinner hen og blir borte. Dette medfører gradvis økende lammelser og muskelsvinn, og hos noen kognitive vansker. Vis mer

Sykdommen har ulik utvikling fra person til person. Mange dør i løpet av få år, og kun ti prosent lever mer enn ti år med sykdommen. Hanssen døde etter under to års sykdom.

«ALS tok fra oss verdens beste mann», skriver «Kvegpels» videre på Twitter. Schau berømmer kameratens pågangsmot under sykdommen.

– Måten han holdt humøret oppe under sykdomstiden og ufarliggjorde mørket i situasjonen har vært helt bemerkelsesverdig. Like bemerkelsesverdig som resten av ham, skriver han.

Schau avslutter med å si at han og broren nå vil hylle og feire kameraten.