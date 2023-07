ALVORLIGE MENN: Ola Borten Moe (Sp) (t.v), sammen med Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum under åpningen av Stortinget i fjor høst.

Regjeringen taus om Borten Moes habilitetsbrudd

Verken statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) eller finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svarer på om de har tillit til Ola Borten Moe.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har overfor E24 innrømmet brudd på regjeringens habilitetsregler, etter aksjekjøp i Kongsberg-gruppen.

Han har beklaget feilen, men sier at han ønsker å fortsette i jobben som statsråd etter habilitetsbrudd.

Om han har den nødvendige tilliten for å gjøre det, har ikke statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svart på.

Det har heller ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjort.

E24 kontaktet statsministerens kontor om saken tirsdag, og publiserte saken fredag. De har ikke lykkes i å få svar.

Etter at nyheten sprakk fredag formiddag, har heller ikke Støre og Vedum svar på VGs henvendelser.

I et intervju med TV2 sier borten moe at det har vært kontakt mellom hans departement, hans partileder og SMK om saken:

– Dette ble kjent for oss på tirsdag. Og i etterkant av det har det selvsagt vært kontakt mellom mitt departement og statsministerens kontor, og også selvsagt min partileder, sier han til TV2.

Dette er det sentrale:

Borten Moe kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen for 415.000 tusen kroner i januar i år, en uke før regjeringen annonserte en milliardkontrakt med ammunisjonsprodusenten Nammo, som er 25 prosent eid av Kongsberg Gruppen.

Dagen før kontrakten ble annonsert, deltok han i et regjeringsmøte der avtalen ble delvis vedtatt. Overfor E24 innrømmer han at han brøt habilitetsreglene ved å være tilstede på dette møtet.

Siden april 2022 har Borten Moe flere ganger kjøpt akser i tre store selskaper på Oslo Børs. Han sier han nå ser på det som «uhåndterbart» for en statsråd, og beklager feilene han har gjort.

– Forventer at Støre rydder opp

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo reagerer kraftig, og krever at statsministeren «øyeblikkelig» rydder opp i det han kaller ukultur i regjeringen.

– Jeg forventer at Støre rydder opp i Borten Moe-saken lynraskt, og sørger for en storrengjøring i hele regjeringsapparatets holdning til habilitetsreglene.

Han sier det svekker folks tillit til regjeringen når de «åpenbart ikke forstår eller bryr seg om regelverket».

– Dette er en uvanlig grov og alvorlig sak, og viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse i regjeringen Støre av den viktige funksjonen habilitetsregelverket har, sier han, og fortsetter:

– Dette er det tredje alvorlige bruddet på habilitetsregelverket fra Støre-regjeringens statsråder på veldig kort tid. Man kan spørre seg om Støre og hans apparat i det hele tatt har noen rutiner for å unngå at statsrådene bryter habilitetsregelverket. Det virker som det er fritt fram for statsrådene til å gjøre hva de vil.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier saken nok en gang stiller Støre, som leder for regjeringen, i «et underlig lys».

– Det er pinlig å se hvor amatørmessig regjeringen fremstår når det gjelder helt grunnleggende spilleregler, enten det er snakk om habilitet eller aksjehandel, sier hun, og fortsetter:

– Nok en gang ser vi at det ikke er kontroll på grunnleggende spilleregler. Dette er nok en sak som svekker Støres autoritet som regjeringssjef.