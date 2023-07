LIKER DET HUN LESER: Frp-leder Sylvi Listhaug håper Erna Solberg vil følge i Unge Høyre-lederens fotspor. Her fra valgkamp-ferie i Ålesund i juni.

Sylvi Listhaug roser Unge Høyre-lederen og advarer: − Vi er inne i en farlig spiral

Sylvi Listhaug (Frp) håper partilederkollega Erna Solberg (H) vil omfavne Unge Høyre-lederens utspill om innvandringsstopp.

Lørdag publiserte Aftenposten et intervju med Unge Høyre-leder Ola Svenneby, der han tar til orde for innvandringsstopp.

Det gir Frp-leder Sylvi Listhaug en god start på bobil-valgkampen. Hun støtter Svennebys ønske om å ta en lang pause i innvandringen. Stoppen gjelder ikke arbeidsinnvandrere eller flyktninger fra Ukraina, som Listhaug omtaler som «Norges nærområde».

– Jeg vil gi ros til Unge Høyre-lederen for å være veldig tydelig på hvor viktig det er at vi tar grep om innvandringen til Norge, sier hun til VG.

Svennebys uttalelser speiler Fremskrittspartiets årelange ønske om å stramme inn på innvandringspolitikken. Listhaug mener nå, som før, at utviklingen er på vei i feil retning. Hun viser til den økende kriminaliteten og volden i Sverige, og de store opptøyene i Frankrike, argumenter Svenneby også brukte i sin uttalelse.

– Jeg var i Sverige i 2017 og så på svenske tilstander. Det var ille den gangen. Nå er det blitt mange ganger verre. Skyting, håndgranater, drap og helt ville tilstander. Vi ser også her i Oslo at dette utarter seg med knivstikkinger, skyteepisoder og machete-angrep. Vi er inne i en farlig spiral:

– Får dette utvikle seg, er det bare et spørsmål om tid før vi har store utfordringer, også i Norge. Det er jeg glad for at Unge Høyre-lederen nå ser, sier Listhaug.

Svenneby har foreløpig liten støtte i partiorganisasjonen, noe Frp-lederen håper vil snu.

– Jeg ser at han så langt har null støtte i partiet. Ikke i Unge Høyre, ikke i Oslo Høyre, som fortsetter å skjønnmale situasjonen. Jeg håper nå at Erna Solberg kommer på banen og viser at hun tar utfordringene på alvor, ved å gi ham full støtte, sier Listhaug.

Info Dette er saken: Lørdag uttalte leder i Unge Høyre, Ola Svenneby til Aftenposten at han ønsker innvandringsstopp. Stoppen gjelder ikke arbeidsinnvandring eller flyktninger fra Ukraina, presiserte han.

Svenneby vil redusere antall kvoteflyktninger til Norge til null, og begrense familiegjenforening. Han vil isteden prioritere hjelp i nærområdene til mennesker på flukt, en retorikk ikke ulik den Fremskrittspartiet har ført i mange år.

Uttalelsene kommer blant annet etter en mye omtalt sak der en elev på en skole i Oslo ikke ville håndhilse på sin kvinnelige rektor under en vitnemålsutdeling i juni.

Svenneby har sanket liten støtte i eget parti, og møter motstand i både Unge Høyre og i Oslo Høyre.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem har omtalt Svennebys uttalelser som «skremmende og radikale» til Aftenposten. Arbeiderpartitopp Kamzy Gunaratnam har omtalt utspillet som populistisk.

Unge Venstre-leder Ane Breivik har uttalt at Svennebys utspill representerer en urovekkende dreining på høyresiden. På Twitter har Breivik uttalt at hun mener Svenneby tar til orde for menneskerettighetsbrudd. Vis mer

Vil hindre folk fra å flytte

Frp-lederen peker på det hun anser som tre store utfordringer med integreringen i Norge:

For høy flyktninginnvandring av personer med landsbakgrunn som har det hun omtaler som «integreringsutfordringer».

At ordningen for familiegjenforening er for løssluppen.

Sekundærbosetting: noe som vil si at flyktninger og innvandrere flytter til områder hvor det allerede bor mange ikke-vestlige innvandrere.

– Folk bosettes i én kommune, også bor de der noen få år, før de flytter inn mot mer sentrale byområder, som gjerne allerede har betydelige integreringsutfordringer, noe vi eksempelvis har sett i Oslo øst. De som rammes er først og fremst innvandrere selv. Hvis det bare er innvandrere der du bor, blir det vanskelig å lære om norsk kultur, språk og samfunn, mener Listhaug.

Frp-lederen mener det bør bli vanskeligere for flyktninger å flytte, og at det bør innføres et krav om at personer må kunne forsørge seg selv før de får flytte innad i Norge.

– Vil ikke det frata disse menneskene en del grunnleggende rettigheter, å binde dem til ett sted?

– Kravet om å kunne forsørge seg selv betyr at du faktisk må legge ned en innsats. Du må lære deg norsk og skaffe deg jobb, noe som også bidrar til integreringen, fordi det gir folk tilknytning, svarer Listhaug.

Norske verdier 2.0

Aller viktigst er det Listhaug omtaler som «de norske frihetsverdiene».

– Som er?

– Ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling, i tillegg til en respekt for at vi alle er forskjellige, og aksepterer homofile, uten at homofile skal bli utsatt for trusler og vold. Terrorhandlingen vi så i fjor viste hvor farlig ekstreme islamisters holdninger kan være, utdyper hun.

– Men Frp har jo tidligere stemt imot en rekke lovforslag som har bedret skeives rettigheter. Blant annet ekteskapsloven i 2009, hvor du samme år holdt en tale der du uttalte at ekteskapet er «mellom mann og kvinne». Hvordan har det seg at dere nå går ut mot innvandreres potensielle holdningsutfordringer mot homofile?

– Også den gangen aksepterte vi at folk er homofile. Det var jo akseptert og det var en del av sånn det var i Norge. Så ble ekteskapsloven vedtatt, og da respekterte vi det, og i dag så er det jo i stor grad enighet om at den lovgivningen selvfølgelig skal fortsette. Det er lov å ha ulike meninger også om dette, men ikke ty til trusler og vold, svarer Listhaug.

– De ansiktsløse flyktningene

– Hvis man ser på situasjonen i verden er det krigen i Ukraina, og en rekke andre kriger og konflikter. I tillegg slapp FNs klimapanel i fjor en rapport der man anslår at 143 millioner mennesker vil bli drevet på flukt som følge av stigende havnivå, tørke, ekstreme temperaturer og andre naturkatastrofer i årene som kommer. Kan vi da tillate oss en innvandringsstopp?

– Vi mener at det aller viktigste vi kan gjøre er å hjelpe i nærområdene. Også vil det være forskjellig hvilke nærområder som får ansvaret. Nå er det vel rundt 108 millioner flyktninger i verden. Det er vel ingen som tror at Europa kan absorbere et ubegrenset antall flyktninger. Det går ikke hverken økonomisk eller integreringsmessig. Vi må få en fordeling, og per i dag finnes det ingen som er registrert som klimaflyktninger, sier Listhaug.

– Men hvis man tenker i et litt lengre perspektiv?

– Det får man ta stilling til hvordan man skal løse når den tiden eventuelt kommer, svarer Frp-lederen.

Hun mener Norge i dag bruker store summer på å hjelpe noen få, der vi isteden kunne brukt pengene på å hjelpe mange. Selv har Listhaug besøkt flyktningleirer i Kenya, Tyrkia og Jordan.

– Behovene ute i verden er enormt store. Det å bruke store ressurser på å hjelpe dem som kommer seg til Europa selv, eller plukke ut noen få kvoteflyktninger, i det store bildet, blir feil. De flyktningleirene jeg har besøkte fortalte at de måtte kutte i både skoletilbud og matrasjonering fordi de manglet nok økonomisk støtte fra det internasjonale samfunnet. Vi må ikke glemme de ansiktsløse flyktningene som vi ikke ser, og bare være opptatt av dem som kommer seg til

Europa, sier Listhaug.

– Jeg håper Unge Høyre-lederen ikke er ensom i partiet, men at Erna Solberg og kollegene følger med Frp frem mot neste korsvei.

– Takknemlig

Ola Svenneby sier til VG at han ikke er overrasket over støtten fra Listhaug.

– Jeg er mest opptatt av at jeg skal kunne mene det jeg selv er overbevist om at er riktig, hva andre mener er litt sekundært, men jeg er selvfølgelig takknemlig for den støtten jeg kan få, sier han.

Svenneby forteller at han fått mye støtte, og mye motstand, fra sitt eget parti gjennom helgen.

– Først og fremst er jeg takknemlig for at jeg er medlem av et parti som lar meg mene ting som ikke står i partiprogrammet. Selvfølgelig har noen vært kjipe på Twitter, men utover det har det gått overraskende bra og vært overraskende fruktbart, forteller han.

Svenneby mener en innvandringsstopp vil være forebyggende i usikre tider med krig og klimakrise.

– Utviklingen med flere flyktninger kommer til Europa enten vi liker det eller ikke. Enkelte mener det ikke er problemer «ennå», men jeg mener det er en dårlig idé å gønne på og vente til problemene oppstår, sier han.

UTENFOR PARTIPROGRAMMET: Unge Høyre-leder Ola Svenneby sier han er glad for at han er medlem av et parti som lar ham mene ting som ikke står i partiprogrammet. Her fra 2021.

Pressesjef i Høyre, Cato Husabø Fossen, skriver i en sms til VG mandag kveld at partileder Erna Solberg har ferie. Han henviser til innvandringspolitisk talsperson Mari Holm Lønseths tidligere uttalelser.

Lønseth understreker at Svennbys utspill hverken er Høyre eller ungdomspartiets politikk, men at Høyre vil ha en streng og bærekraftig innvandringspolitikk. På samme tid vil ikke Høyre stenge døren helt for flyktninger.

– Personer som kommer til Norge og har et reelt beskyttelsesbehov, skal få det, sier Lønseth.