Oslo S åpnet igjen – må regne med forsinkelser og innstillinger

– Trafikken er i gang igjen, men du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor.

Bane Nor meldte om togstansen klokken 14.48 på sine nettsider. Klokken 15.14 melder de at det er åpnet for trafikk igjen.

– Det er full stans i togtrafikken. Det er problemer med strøm igjen, en jordfeil, akkurat som tidligere denne uken, sa pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor tidligere til VG.







Det var uvisst når feilen ville rettes.

– Det er et stort anlegg man gjennomsøker feilen på. Det kan ta alt fra ti minutter til flere timer. Sist gang løste det seg på cirka 40 minutter, vi får håpe det går raskt i dag, sa Rjaanes.

Vy skriver på sine nettsider at du må regne med forsinkelser og innstillinger.

– Bane Nor jobber med å rette feilen. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skrev togselskapet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post