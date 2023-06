Tidligere TV 2-ansatt frikjent for voldtekt

Den tidligere TV 2-ansatte ble i oktober i fjor dømt til fire års fengsel for voldtekt. Nå er han frikjent.

Lagmannsretten har enstemmig kommet fram til at den tiltalte frifinnes for voldtekt.

Journalisten omtalte dommen først.

Tiltalte frifinnes også for erstatningskravet.

– Min klient er lettet over at nesten 2,5 år med voldsomme belastninger er overstått. Han har stått uten jobb i lang tid, han har blitt anklaget for å være en voldtektsmann, og han har måttet forholde seg til tidligere kollegers varierende omtale av seg selv, sier mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, til VG.

Hun mener det aldri skulle vært tatt ut tiltale i saken.

Advokat Mette Yvonne Larsen.

Den tidligere TV 2-ansatte ble i oktober i fjor i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel for voldtekt.

Mannen anket dommen og fredag 26. mai var siste dag i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Der la aktoratet ned en påstand som overrasket mange.

– Slik saken står i lagmannsretten og etter en grundig vurdering av bevisene, må vi nedlegge påstander om frifinnelse, sa statsadvokat Irlin Irgens i sin prosedyre ifølge Medier24.