SELVKJØRENDE BIL?: En relativt alternativ parkering iallfall.

Krasjet inn i husvegg – fører hevder bilen kjørte av seg selv

En Tesla dundret inn i et hus i Fana i Bergen onsdag kveld og havnet på høykant.

Nødetatene rykket ut til en adresse i Fana like etter klokken 19.30 onsdag.

– Bilen har sannsynligvis truffet en murkant og står opp etter en vegg, skrev Vest politidistrikt på Twitter.

– Det var en ganske panisk melding, og de som ringte inn opplevde dette som helt surrealistisk, sier innsatsleder i politiet, Frank Listøl, til Bergensavisen.

Personen som var i bilen kom seg ut på egen hånd og det er ikke meldt om større personskader.

– Når jeg ser på bildet så skjønner jeg ikke hvordan dette kan ha skjedd. Spør du meg, så spør jeg deg, sier operasjonsleder Steinar Hausvik til VG.

Føreren har forklart seg og blitt tilsett av helse.

– Føreren hevder at bilen har kjørt av seg selv i forbindelse med parkering, opplyser Hausvik litt senere til BT.

Varslet evakuering

De nærmeste etasjene i bygget fikk beskjed om at de kunne bli evakuert da politiet fryktet at bilen – en elbil – kunne ta fyr, skriver avisen.

– De ble varslet om mulig evakuering, men det har ikke vært nødvendig, sier Hausvik til BT like før klokken 21.

Like før klokken 21.30 opplyser politiet at de oppretter sak, samt at førerkort er beslaglagt.

Politiet venter på bilberger for å få fjernet bilen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post