Mehl svarer Stortinget om terrorrangrepet under Pride-festivalen

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) redegjør i Stortinget for hvordan hun skal følge opp den knusende rapporten etter terrorangrepet 25. juni i fjor.

– Dette er en rapport som sier noe om hva som fungerte og hva som sviktet, sier Mehl når hun redegjør for Stortinget onsdag.

– Det er en dypt alvorlig hendelse og en dypt alvorlig rapport.

Det er snart ett år siden Zaniar Matapour skjøt rundt seg i Oslo sentrum. To personer ble drept og ni skuddskadet under det som skulle være en folkefest for skeive.

VG har tidligere avslørt hvordan PST fikk et varsel fra Etterretningstjenesten om et mulig terrorangrep i Skandinavia fem dager før angrepet inntraff.

Forrige torsdag la 25. juni-utvalget fram sin evaluering av hvordan politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) håndterte angrepet.

Rapporten rettet skarp kritikk mot PST. Utvalget konkluderte med at angrepet kunne vært avverget, og at PST hadde flere anledninger til å gripe inn.

PST-sjef Beate Gangås har beklaget på vegne av PST.

Emilie Enger Mehl er som justisminister den øverste politiske ansvarlige for politiet og PST. Hun har stilt seg bak PSTs beklagelse, men har ikke ønsket å beklage på vegne av regjeringen.

Dette er de ti viktigste punktene fra rapporten:

Det er mulig at terrorangrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet forebyggende sak mot Matapour i månedene frem til angrepet. Selv om PST satt på relevant egenprodusert etterretning, ble ikke dette delt med radikaliseringskontakten i politiet som hadde ansvar for å følge opp Matapour. Et varsel som PST mottok fra Etterretningstjenesten fem dager før angrepet inntraff, trekkes også frem som en anledning der angrepet muligens kunne vært avverget. Ingen i PST sjekket Arfan Bhattis sosiale medier-kontoer, etter at de fikk varselet fra E-tjenesten. VG har tidligere skrevet at PST ikke fant Arfan Bhattis Facebook-innlegg. Utvalget skriver at de mener politiets operative håndtering av angrepet i det store og hele godt var godt gjennomført og at den samsvarte med gjeldende retningslinjer og prosedyrer. De skriver også at de mener manglende beredskap/tilgjengelighet for viktige funksjoner i politiet i Oslo fortsatt er begrenser politiets mulighet og evne til å håndtere alvorlige kriser og hendelser. Utvalget mener at for mye av ansvaret for kommunikasjonen ble overført til fra politiet til Oslo Pride. Politiet, PST og Politidirektoratet får kritikk for at det var for lite samhandling om hvordan de skulle kommunisere angrepet, ifølge utvalget. Utvalget mener politidirektøren ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å overprøve politiets operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen kunne gjennomføres to dager etter angrepet, mandag 27. juni. Beslutningen om å anbefale avlysning av denne markeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), ifølge utvalget.

