IKKE HVERDAGSFUNN: Ifølge artsdatabanken er det kun registrert 42 funn av soppen skjermkjuke i Norge. Foto: Privat

Wenche (56) fant sjelden sopp i hagen sin

Wenche Pedersen fra Kristiansand luket i rododendronbuskene sine da hun kom over en enorm, sjelden sopp.

– Nei, hvordan dukker en sopp opp i hagen? Den kom overraskende på, du! Den hadde ikke meldt sin ankomst, spøker Pedersen når VG ringer.

– Jeg var ute og luket rododendronbusker i hagen min og da så jeg den skapningen som hadde dukket opp.

Hun la ut bilde av den spesielle soppen på Facebook, for å få hjelp til å identifisere den.

– Da fikk jeg mange kloke svar og en del ukloke svar, sånn som det er på Facebook, forteller Pedersen.

Funnstedet: Det var her, i rododendron-hagen til Wenche, at den sjeldne Skjermkjuka dukket opp. Foto: Privat

Hun ble kontaktet av en soppkjenner, som fortalte henne at soppen er skjermkjuke.

Ifølge artsdatabanken er soppen klassifisert som sårbar. Det antas at det ikke finnes mer enn 125 lokaliteter i Norge hvor soppen vokser. Kun 25 av disse er kjente.

Pedersen skal sende en prøve av soppen til Universitetet i Oslo for analyse.

– Tilfeldigvis hadde jeg tørket en del av den soppen. Den ligger hjemme og skal leveres til vitenskapen så de får forsket på den.

STOR: Skjermkjuka er hakket større enn en vanlig kantarell, i hvert fall på overflaten. Foto: Privat

Ifølge Pedersen er det eksperter som har fortalt henne at den sjeldne soppen faktisk er en skjermkjuke. Selv tør hun ikke slå noe sikkert fast.

Pedersen sanker og spiser mye sopp. Hun har fått med seg at den sjeldne soppen skal være en delikatesse.

– Vi tør ikke spise noe før vi har 100 prosent sikkerhet i hvilken sopp det er. Den skal visstnok koste 4000 kroner kiloet, sier 56-åringen.

Et kjapt søk på nett viser at soppen, som går under det latinske navnet Polyporus umbellatus, selges i pulver- og ekstraktform under ulike navn for priser som varierer mellom noen hundre kroner opp til flere tusen kroner.

Dersom soppen viser seg å være en Skjermkjuke blir det en «fest» ifølge Pedersen.

– Hvordan lukter den?

– Det tror jeg nesten ikke jeg tør å si, den lukter tørrfisk, utbryter Pedersen.

Pedersen går mye på sopptur, men da er det de «vanlige» artene hun pleier å plukke.

– Da er det fortrinnsvis kantareller, steinsopp og skrubb vi plukker.

– Vi lager sopp-krydder, sopp-pizza og sånt, forteller hun.

– Jeg må få innspill av noen som har lagd mat av den før. Jeg har spurt et par restauranter om de ville ha soppen, men det går visstnok ikke på grunn av Mattilsynet fikk jeg høre.

Biolog og leder av Kjukelaget i Norges Sopp- og nyttevekstforbund, Siri Khalsa, bekrefter at soppen er svært sjelden.

– Det er gjort få observasjoner av skjermkjuke. De vokser ved basis og på røtter av gamle eiker og edelløvtrær, den er sjelden fordi gammel eik i kulturlandskapet er i tilbakegang, men også i Europa og verden vokser skjermkjuke sjeldent, sier Khalsa.

Hun legger til at soppkjennere typisk ikke plukker en slik sopp, men at den blir benyttet i Kina.

– Soppen danner en svart knoll under bakken som er populær i tradisjonell kinesisk medisin. Det forskes også mye på knollens medisinske kvaliteter i forhold til kreftmedisin og lignende, forklarer hun.

TØRRFISK: Wenche Pedersen vet enda ikke hvordan soppen smaker, men den lukter som «tørrfisk». Foto: Privat

– Soppen skal også være veldig god å spise, men fordi den forekommer så sjelden har nok ikke de fleste sopp-plukkere spist den, sier biologen og legger til at soppkjennere lar denne ligge, selv om den er god å spise, fordi den er sjelden.

Khalsa forklarer at dersom man kun plukker det øverste på soppen, og ikke knollen som er knyttet til treet, kan soppen potensielt komme tilbake samme sted i flere år.

Hun har ikke funnet soppen selv.

– Det er et eksklusivt funn. Hovedstedene for soppen er langs ytre kyst og litt langs Vestlandet. Det er bare 42 registreringen av soppen i Artsdatabanken.