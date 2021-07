NORSK IDYLL: Besteforeldrene Kerstin (57) og Kai (57) Hinz kunne knapt truffet bedre med været da de tok med barnebarn Leon (9) på Atlanterhavsveien mandag. Foto: Fredrik Solstad, VG

Tysk bobil-comeback på norske veier

ATLANTERHAVSVEIEN (VG) Etter at Norge åpnet for karantenefri innreise fra flere europeiske land 5. juli, begynner det så smått å dukke opp tyske bilskilt på norske veier. Men det er fortsatt flest nordmenn på turistattraksjonene, forteller Kai Hinz (57).

Publisert: Nå nettopp

Hinz sitter solid plassert i en campingstol på en parkeringsplass på Atlanterhavsveien. Ved siden av han sitter hans kone Kerstin (57).

Barnebarnet Leon (9) er inne i bobilen.

Besteforeldrene har planlagt bobilturen til Norge i to år.

– Vi skulle egentlig reise den 21. juni. Det satte pandemien en stopper for, forteller Kerstin Hinz.

Men da Norge endret innreiserestriksjonene den 5. juli, kastet ekteparet seg rundt. Bare to dager senere rullet bobilen deres av fergen i Larvik, og i uken etterpå har den snirklet seg opp gjennom landet.

Nå gjenstår to uker nedover vestlandskysten.

forrige







fullskjerm neste Kerstin og Kai Hinz.

Hinz-familien er ikke de eneste fra sauerkrautens hjemland som har vendt snuten nordover: På en kjøretur over Atlanterhavsveien mandag formiddag, teller VGs reportere femten biler med tyske skilt – de aller fleste av dem bobiler.

Sett bort fra en danske, glimter resten av Europa med sitt fravær.

– Det er så vakkert her. Og så er det noe med mentaliteten i dette landet som gjør at man blir avslappet så snart man kommer hit, sier Kerstin Hinz.

Selv om de ikke er de eneste tyskerne som har byttet ut autobahn med svingete kystveier, synes ekteparet at de får gå i fred for landsmenn.

– Vi var i Geiranger og kjørte opp Trollstigen her om dagen. På utsiktspunktet var det nesten bare nordmenn, forteller Kai Hinz.

Da ekteparet var i Norge i 2013, opplevde det tyske ekteparet å være omgitt av landsmenn på utsiktspunktene.

forrige







fullskjerm neste Torsten Fitzner og Claudia Köchlin.

På samme parkeringsplass i det nordmørske havgapet står kjæresteparet Claudia Köchlin (41) og Torsten Fitzner (46).

– Jeg er totalt begeistret for Norge. Alt jeg har hørt om landet, virker å stemme, sier Köchlin mens hun myser i juli-solen.

Planen deres er å bruke tre dager på å kjøre fra Oslo opp til Helgelandskysten, der de skal bo to uker i en rorbu.

I motsetning til sine medtyskere på Atlanterhavsveien, kjører de bil uten innebygd soveplass.

– I kveld skal vi sove på hotell i Kristiansund, forteller Fitzner.

POSTKORTSTEMNING: Atlanterhavsveien trakk til seg flere bobilturister mandag. Foto: Fredrik Solstad, VG

Men selv om Fitzner og Köchlin skal sove på hotell, merkes tyskernes forsiktige inntog på Nordvestlandet ikke på hotellene.

Roger Bach, som er direktør for to hoteller i Kristiansund sentrum, forteller at han knapt har hatt et tysk navn i bookinglistene sine hittil i år.

– Er det rett og slett bobilturistene som var først ut av startblokkene da grensene åpnet?

– Det kan virke sånn, altså. Men fremover ser vi så smått at det kommer flere utlendinger, sier Bach til VG.

For hotelldirektøren har det foreløpig ikke mye å si. Hotellene er fullbooket av nordmenn i fellesferien, forteller han.

– Men når fellesferien er over, håper jeg at flere utenlandske turister er ute på reise igjen. De har ferie etter oss, så i august håper jeg de kan stå for en god del av omsetningen, sier Bach.

Også i Visit Norway har de merket pågangen fra Tyskland, selv om de ikke sitter på bookingtall som sier noe om hvor mange utlendinger som er på ferie i landet akkurat nå.

– Det har vært mange tyskere som tar kontakt med oss for å spørre om når det går an å reise hit igjen. De har sittet og ventet lenge, det vet vi, sier kommunikasjonsleder i Visit Norway, Marianne Mork Andersen.