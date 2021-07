Frykter studieplassen ryker på grunn av «coronakullene»

Innen mandag får over 100.000 tilbud om plass på norske universiteter og høyskoler. Men avlyste VGS-eksamener to år på rad får eldre studiesøkere til å frykte at studieplassen ryker.

Av Ingvild Vik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Én av dem er Dorthe Sverdrup-Thygeson (21). I år er tredje gang hun forsøker å komme inn på landskapsarkitektur på NMBU i Ås.

– Det er en rar følelse å føle seg mislykket når man står med 58,7 poeng før opptaket, sier hun til VG.

Første gang hun søkte, rett etter videregående i 2019, endte Sverdrup-Thygeson på annenplass på ventelisten. Siden har hun gått et årsstudium og tatt opp flere fag fra videregående.

I fjor var hun nokså sikker på å komme inn. Men så kom pandemien, og avlyst eksamen for avgangselever på videregående.

PRØVER FOR TREDJE GANG: Dorthe Sverdrup-Thygeson (21) søker i år for tredje gang på landskapsarkitektur på NMBU, men frykter hun ikke kommer inn – tross 58,7 poeng. Foto: Privat

Rekordhøyt snitt i 2020

Kullet som gikk ut av videregående i 2020 hadde rekordhøyt karaktersnitt etter avlyst eksamen, og ved mange studier ble det mye vanskeligere å komme inn. Tall for 2021 er ennå ikke klare.

Analyser av karakterstatistikk viser at nesten halvparten av elevene i videregående opplæring får lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt.

Ved opptaket i 2020 hadde poenggrensen ved Sverdrup-Thygesons drømmestudie gått opp to poeng med førstegangsvitnemål, fra 51 til 53. I ordinær kvote økte den enda mer – fra 55,8 til 58,6. Sverdrup-Thygeson hadde «bare» 56 poeng.

Økningen skyldtes også at antall studieplasser ble kuttet fra 50 til 40.

Halvparten av alle studieplasser gis i førstegangskvoten, og frem til det året man fyller 21 år kan alle som har fullført videregående på normal tid søke i denne kvoten, hvor snittet ofte er lavere enn i ordinær kvote.

I år forsøker 21-åringen igjen. I ordinær kvote har hun nå 58,7 poeng – bare 0,1 mer enn poenggrensen i fjor.

– Det er siste året jeg kan søke med førstegangsvitnemål, og jeg er livredd for å ikke komme inn nå heller. Jeg er avhengig av at snittet enten går ned eller holder seg stabilt, sier hun.

– Trodde det skulle ordne seg

Petrin Nærland (21) står i samme situasjon som jevngamle Sverdrup-Thygeson.

Etter at hun var ferdig på videregående i 2019, ble hun kalt inn til førstegangstjeneste i Forsvaret fra januar 2020. Dermed er det først den kommende høsten hun har mulighet til å begynne å studere.

PRIVATISTEKSAMEN: Petrin Nærland (21) syns det er rart at hun kunne ta privatisteksamen, men at videregåendeelevene ikke kunne ha vanlig eksamen i vår. Foto: Privat

Nærland trodde regjeringen hadde lært etter fjorårets opptak, og dermed ville gjøre endringer i opptaket for førstegangskvoten i år.

– Jeg trodde det skulle ordne seg, men sånn som det er nå så er hele karaktersystemet ganske ødelagt, sier hun.

Hun mener en løsning kunne vært å dele førstegangskvoten opp i kvoter for hvert kull.

Etter førstegangstjenesten har Nærland brukt tiden på å forbedre karakterene sine i flere fag. Som privatist måtte hun møte både til muntlig og skriftlig eksamen – det siste i en sal sammen med 500 andre. Hun syns det er rart at ikke VGS-elevene kunne ha eksamen når privatistene kunne det.

Nå belager 21-åringen seg på å måtte ta opp fag også til neste år også for å forbedre snittet sitt.

Det samme gjør Sverdrup-Thygeson, selv om hun syns det er bittert. Hun har ikke gitt opp drømmen om å bli landskapsarkitekt.

– Tanken på å bare gå og vente på å komme inn i ett år til er så demotiverende. Det føles bare veldig urettferdig. Jeg har vært klar til å komme i gang med studiehverdagen siden 2019.

– Snudd alle steiner

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Johansen Horrigmo (H) sier at regjeringen ikke tok lett på avgjørelsen om å ikke gjøre endringer i opptaket.

Foto: Berit Roald

– Vi har snudd alle steiner og forsøkt å finne andre løsninger som både treffer godt og er rettferdige. Etter å ha vurdert konsekvensene av alle forslagene og analyser av opptaket fra i fjor, har vi landet på at det beste totalt sett er å ikke gjøre endringer, sier hun til VG.

Ifølge Horrigmo viser analyser fra i fjor at 2020-kullet ikke tok opp en unormal stor del av studieplassene i førstegangskvoten. Departementet fikk også en vurdering fra Unit på ulike forslag til endringer, blant annet å fjerne eksamenskarakter, at førstegangsvitnemålskvoten burde bli delt opp i tre, eller at kullene burde konkurrere mot ulike poenggrenser.

– Alle modellene ville hatt uheldige konsekvenser for enkelte grupper, også for noen elever innenfor den gruppen endringene er ment å hjelpe. Derfor landet vi på at den beste løsningen var ikke å gjøre endringer i regelverket.