VIL HJELPE: I sin avgjørelse om å la straffen frafalle, la tingretten vekt på at den siktede 15-åringen er i en særlig sårbar situasjon, og at det derfor var mer hensiktsmessig å hjelpe enn å straffe. Foto: Sara Johannessen Meek, NTB

Tingretten droppet straff for hasjbesittelse: − Vinden blåser i en ny retning

Politiet ville straffe en 15-åring for bruk og besittelse av hasj. Telemark tingrett mente imidlertid siktede trengte hjelp fremfor straff.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I kjølvannet av den nedstemte rusreformen har diskusjon om straff og tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker fortsatt. Da ønsket regjeringen å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk.

I en høringsuttalelse til reformen ga riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sin støtte til forslaget, og uttalte blant annet at «vi har kommet til et punkt der det gir god mening å vurdere på nytt om straff er et hensiktsmessig virkemiddel».

Men selv om rusreformen ikke ble vedtatt, kan det se ut til at riksadvokatens budskap har nådd frem til domstolene.

ØNSKET ENDRING: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sa i sin høringsuttalelse til rusreformen at straffereaksjoner for vanskeligstilte rusavhengige normalt ikke har den effekt som begrunner behovet for å straffe. Foto: Tore Kristiansen

I en fersk dom fra Telemark tingrett kommer det frem at politiet ville gi en 15 åring, som var tiltalt for besittelse av seks gram hasj, samt bruk av både hasj, sovepiller og metamfetamin, en bot på 4000 kroner.

Straffen bestemte imidlertid Tingretten seg for å droppe, til tross for både full tilståelse og bevis.

Det var Vest-Telemark blad som omtalte dommen først.

– Retten har lagt vekt på at siktede er i en særlig sårbar situasjon, heter det i dommen.

Den vektlegger også at siktede ikke er mer enn 15 år, og skriver videre at «hendelsesforløpet tilsier at vedkommende trenger hjelp fremfor straff».

Ifølge Rett24 er domsavgjørelsen enda et eksempel på «domstolenes marsj» mot mildere reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika.

– Troen på den strenge straffelinjen synes generelt å være svekket

– Her ser vi at domstolen tar i bruk de muligheter den har for å finne en god løsning for denne ungdommen, sier Katrine Holter til VG.

Hun er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen med doktorgrad i strafferett. Holter forklarer at domstolen i utgangspunktet er låst av at oppbevaring og bruk av narkotika er straffbart og må derfor «konstatere straffskyld».

– Men de står litt friere i spørsmålet om hvilken straff den skal gi i en konkret sak. Og lovgiver har dessuten vedtatt en bestemmelse som generelt åpner for helt å la være å gi straff i visse tilfeller.

LES OGSÅ: Statsadvokat reagerte: Jente (15) slipper å betale hasj-bot etter å ha anmeldt overgrep

SPESIELL SAK: Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, Katrine Holter, har doktorgrad i strafferett. Hun mener at det i denne saken har nok veid tungt at personen bare var 15 år gammel: – Jeg vil derfor ikke tro at det kommer mange lignende saker der straffen faller helt bort uten betingelser som her, sier hun til VG. Foto: Hallgeir Vagenes

Dette skal være en snever unntaksregel, og det skal mye til før man kan bruke den, forklarer Holter.

– Domstolene har vært lydhøre for humanistiske hensyn i en del mindre narkotikasaker en stund, men dette ser ut til å ha skutt fart etter debatten om rusreformen i vår. Vinden blåser i en ny retning, sier hun.

Hun ser tegn til at samfunnet, etter flere tiår med en streng straffepraksis på narkotikafeltet, nå er i en «mulig brytningstid».

– Det skal bli spennende å se om det vi nå er vitne til, også vil føre til en mer generell endring i straffutmåling i narkotikasaker, sier Holter og påpeker:

– Troen på den strenge straffelinjen synes generelt å være svekket.

Riksadvokaten: Vil skjerme sårbare grupper fra straff

Dommen fra Telemark tingrett viser at retten har valgt å vise særlig hensyn til 15-åringens vanskelige livssituasjon. Domsavgjørelsen fra Telemark er derfor i tråd med budskapet fra riksadvokatens høringsuttalelser fra 2020:

Der trakk blant annet Maurud frem at mennesker med ruslidelser ofte lever i sosial nød med traumer etter omsorgssvikt eller overgrep, og pekte på at straffereaksjoner ikke er egnet for denne gruppen.

– Straffereaksjoner for disse sårbare menneskene har normalt ikke den effekt som begrunner behovet for å straffe, påpeker riksadvokaten.

Han skrev blant annet at straff bare bør kunne benyttes der andre reaksjoner og sanksjoner ikke er tilstrekkelige, og nyttevirkningene ved straff er klart større enn skadevirkningene.

Høyesterett: – Har endret seg

Dommen er også i tråd med en ankesak som var oppe i høyesterett forrige uke, hvor en mangeårig rusavhengig i 30-årene, var dømt til 54 dagers fengsel for bruk og besittelse av fire gram heroin.

Anken på straffeutmålingen ble i utgangspunktet nektet av Eidsivating lagmannsrett. Høyesterett bestemte imidlertid å oppheve ankenektelsen.

Det var Rett24 som omtalte dette først.

I dommen skriver Høyesterett at «synet på straffereaksjoner for rusavhengige har endret seg de seneste årene», og at straffeutmålingen må være i «samsvar med nyere praksis og det rådende synet i dag på straffereaksjoner for rusavhengige».