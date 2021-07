Har du hørt om tampongsyke? Mange har hørt om skrekkhistorier om kvinner som blir alvorlig syke fordi de har latt tampongen sitte i for lenge. VG har snakket med tre jenter som har opplevd forskjellige bivirkninger. Men hvor farlig er det egentlig? Sveip videre Amanda Strand Askeland Av Publisert 31. juli, kl. 17:17 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Yvonne Mikkelsen (22) fra Bergen fikk blodforgiftning etter å ha sovet med tampong. Da hun tok den ut dagen etter, føltes det som hun fikk en akutt influensa, og til slutt klarte hun ikke å reise seg opp. Neste side (3) Forrige side (1)

Susanne Nilsen (20) fra Kristiansand ble innlagt på intensiven med toksisk sjokksyndrom da hun var 16 år. Hun hadde glemt tampongen, og da legene fant den hadde hun brukt den i to døgn . Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

Da Oda Berg (25) fra Askim brukte tampong for første gang som 13-åring, tok kort tid før hun kastet opp . Hun har prøvd å bruke det et par ganger til, og reagerte på samme måte. Når bruker hun det aldri. Neste side (5) Forrige side (3)

Toksisk sjokksyndrom (TTS) er en veldig sjelden sykdom som kommer av giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier, ifølge NHI. Det blir også kalt for tampongsyke. Neste side (6) Forrige side (4)

– En tampong som sitter for lenge i kan gi overvekst av enkelte bakterier i skjeden og frigjøring av giftstoffer som går over i blodet , forteller overlege Tilde Broch Østborg. Neste side (7) Forrige side (5)

Østborg understreker at det er en veldig sjelden tilstand og kan gi symptomer som kan minne om blodforgiftning (sepsis) med høy feber, utslett, kvalme, oppkast og diaré. I alvorlige tilfeller kan en få multiorgansvikt. Neste side (8) Forrige side (6)

Sunniva (20) og Yvonne (22) ble alvorlig syke av å bruke tampong

Foto: Unsplash

Alle jentene VG har snakket med etterlyser tydeligere informasjon om hva som er farlig og ikke når man bruker tampong. Overlege Tilde Broch Østborg sier at det i seg selv ikke er farlig å sove med tampong.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Da Yvonne Mikkelsen (22) kom til legevakten, var CRPen hennes så høy at de sendte henne rett til akutten. Der ble hun liggende en uke, hvor legene etter en stund konkluderte med at det skyldtes at hun sov med tampong, forteller hun.

– Det er ikke i seg selv farlig å sove med tampong, men den bør byttes minst hver 8. time. Så dersom en sover mye lenger enn 8 timer eller har tendens til å glemme tamponger, kan det utgjøre en risiko, sier overlege Tilde Broch Østborg, ved Kvinneklinikken på Stavanger Universitetssykehus.

SOV MED TAMPONG: Yvonne Mikkelsen fikk blodforgiftning (sepsis) etter å ha sovet med en tampong om natten. Nå advarer hun andre. Foto: Privat

Ifølge tall VG har fått fra Helsedirektoratet er det registrert totalt 28 kvinner i Norsk pasientregister som har fått toksisk sjokksyndrom (TSS) fra 2018 til 2020. De har ikke detaljer på om det skyldes tampongbruk eller ikke, selv om det har blitt kalt tampongsyke i mange tiår.

– Det burde skremme folk

Mikkelsen tror det er mange som tenkte som henne og lar tampongen være i et par timer lenger selv om det ikke er anbefalt.

– Det burde skremme folk, fordi det er farlig selv om det er en sjelden bivirkning. Vi lærer ikke at det kan være farlig, bare at det er praktisk, sier hun til VG.

Susanne Nilsen (20) forteller til VG at hun pleide å sove med tampong fordi helsesøster på skolen hadde sagt at det gikk fint, så lenge den ble tatt ut innen åtte timer.

GLEMTE TAMPONGEN: Da Susanne Nilsen var 20 år glemte hun å ta ut tampongen og fikk toksisk sjokksyndrom. Foto: Privat

Hun var 16 år da hun opplevde å glemme å ta den ut. Den ble først funnet av en lege på sykehuset.

– Jeg hadde gått med den i to dager uten å vite det. De tok den ut med en gang og sendte meg på intensiven. Der ble jeg liggende i fire dager hvor jeg ble satt på tre forskjellige antibiotikakurer, forteller hun.

I dag, fire år senere, skulle hun ønske at det ble gitt bedre informasjon.

– Selv om det er en veldig sjelden sykdom, så er konsekvensene veldig alvorlige. Det er bare et kjapt søk på Google også står det at det går helt fint.

IKKE FARLIG: Overlege Tilde Broch Østborg sier til VG at det i seg selv ikke er farlig å sove med tampong hvis man tar den ut innen åtte timer, og understreker at toksisk sjokksyndrom er en veldig sjelden konsekvens. Foto: Svein Lunde/SUS

Vil ikke gå til legen

Oda Berg (25) opplevde flere ganger å akutt kaste opp rett etter hun satte inn en tampong, og sluttet helt å bruke det. Hun forteller til VG at hun aldri har gått til legen med det fordi hun ikke trodde det fantes en kur mot det.

– Jeg føler det er en erfaring jeg har gjort meg selv, og at jeg måtte stå i dette alene. Jeg må bare leve med det uansett.

Hun sier at det har gjort at hun har følt seg annerledes og alene.

KASTET OPP: Oda Berg (25) forteller at hun har begynt å kaste opp hver gang hun har prøvd å bruke tampong. Det gjør at hun nå aldri bruker det. Foto: Privat

– Det gjør at det blir vanskeligere å ta det opp med legen og snakke om. Vi kvinner bare finner oss i det og vil ikke være til bry, sier hun.

Østborg sier også hun opplever å få pasienter som har ventet i årevis med å gå til legen fordi de har kviet seg for å snakke om det.

– Enkelte har også fått sine plager bagatellisert av førstelinjetjenesten. Kunnskapsnivået må opp her også, men det ser ut som noe er i ferd med å skje!

– De fleste må finne det ut selv

Sigrun Stenseth fra podkasten «Femihelse», er enig i at det er i ferdig med å skje en utvikling i kunnskapsnivået innen kvinnehelse.

– Vi opplever her som i mange andre tilfeller som har med kvinnehelse å gjøre at det er forsket for lite på dette og at informasjonen blir sprikende og utydelig fordi man ikke vet nok om koblingen mellom TSS og tamponger, sier hun.

Stenseth sier at de har fått inntrykk av at mange vet at man ikke skal ha i en tampong for lenge av gangen, men at færre vet nok hva konsekvensene kan være.

FEMIHELSE: Sigrun Stenseth lager podkasten «Femihelse» sammen med kollega Helene Svabø. Der snakker de med eksperter på forskjellige temaer innen kvinnehelse. Foto: Henning Hammer Torp

– Bruk av menstruasjonsprodukter er for de fleste av oss noe vi selv må finne ut hvordan fungerer og søke etter informasjon hos mødre, familie, venner og ikke minst på internett.

Hun mener man er avhengig av å ha et nettverk hvor man føler seg komfortabel til å snakke åpent om det, og at man vet hva som er gode kilder til informasjon.

Overlege Østborg sier seksualundervisningen i skolen bør komme tidlig nok og inneholde god og oppdatert informasjon om menstruasjon.

– Norske jenter får menstruasjon tidligere enn før, så det er viktig at informasjonen kommer tidsnok.