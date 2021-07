Skulle presentere gladnyhet – ble møtt med kritikk

1. Innføre en gylden regel i politiet: Det skal være dobbelt så sterk vekst i ansatte i den operative delen sammenlignet med i sentrale fellesnevneren og stabsfunksjoner.

2. Vi skal ta overgriperne ved å doble antallet ansatte på cyberkrimsenteret, sørge for at Politihøgskolen tilbyr god IKT-utdanning og utarbeide et «pakkeforløp for seksuallovbrudd» hvor anmelder får tettere oppfølging.

3. Ha et utstyrsløft for politiet med flere nye biler, bedre IKT-utstyr og bruk av ny teknologi