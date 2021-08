NÅ: Det er fortsatt synlig misfarging på granitthellene i sentrum av Kristiansand. Foto: Tormod Flem Vegge, Fædrelandsvennen

Slik ser det ut etter oljesølet i Kristiansand

Kommunen vet fortsatt ikke om de får fjernet misfargingen etter at en feie- og vaskebil dro olje utover et område i sentrum av byen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var tirsdag at en feie- og vaskebil dro oljesøl fra en lekkasje utover et større område i Kvadraturen i Kristiansand. Granitten som er lagt ned er kun noen få år gammel og oljesølet dekket et område på 400 kvadratmeter.

Siden uhellet har Kristiansand kommune drevet med opprydning. De har fått vasket vekk en del av oljen, men det er fortsatt betydelig misfarging.

– Misfargingen er vi ikke helt fornøyd med. Det er synlig mørkere og synlige merker, sier produksjonssjef i kommunen Glen Allan Eikeland til VG onsdag.

De fikk vasket vekk en del av oljen med Zalo, men det var altså ikke tilstrekkelig. Nå har flere selskaper sendt inn forespørsler om at de vil bidra med opprydningen, skriver Fædrelandsvennen.

– De driver og tester forskjellige produkter for å se om vi får det pent, sier Eikeland.

– Det er for tidlig å si om det har noen effekt. Vi håper å kunne konkludere med noe i løpet av uka, fortsetter han.

Årsaken til uhellet er brudd på feiebilen sin hydraulikkslange. Bilen feier og vasker samtidig, derfor hadde væsken blandet seg med vaskemiddelet.