FLERE HENVENDELSER: Så langt har Røde Kors mottatt over 3000 samtaler fra barn og unge som trenger noen å snakke med i skoleferien. Foto: Illustrasjonsbilde/Wilma Nora D. Nygaard / NTB

Enorm pågang hos hjelpetelefonen for unge i sommer

Røde Kors har hatt en enorm økning i antall henvendelser på sitt samtaletilbud «Kors på halsen» i sommer. Så langt har de mottatt over 3000 samtaler i skoleferien, og mange vil snakke om ensomhet.

Av Amanda Strand Askeland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Langt flere barn og ungdom tok i juli kontakt med Røde Kors’ samtaletilbud «Kors på halsen» enn normalt om sommeren. Røde Kors skriver i en pressemelding at de har mottatt hele 60 prosent flere henvendelser i juli i år sammenlignet med i fjor på samme tid.

«Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, hvor de kan ringe, chatte eller sende en anonym mail. Organisasjonen har måtte sette inn flere frivillige for å dekke det økte behovet for noen å snakke med.

– I sommer har det vært mange som har tatt kontakt for å snakke om ensomhet eller opplevelsen av å være alene. Det har også vært litt om selvmord som fortsatt er enkelttemaet som er størst, sier leder for «Kors på halsen» Nelli Kongshaug til VG.

LEDER: Nelli Kongshaug er leder for «Kors på halsen». Hun forteller at mange føler seg ensomme i sommer. Foto: Helge Mikalsen/VG

Bare i juli fikk de 60 prosent flere henvendelser fra barn og unge sammenlignet med juli i fjor.

– Hva er grunnen til at så mange har tatt kontakt i sommer?

– Det er fortsatt en annerledes sommer for mange. Det er ikke alle som er ute og reiser, og det har vært en del vanskelige familiesituasjoner. Man har kanskje ikke så mange å henge med, og da grubler man gjerne og kan få et behov for å snakke med noen, sier Kongshaug.

Hun sier det også har vært flere positive samtaler som handler om forelskelse og kjærlighet. Dette var det mindre av i fjor.

– Vi skal være et lavterskeltilbud hvor man kan snakke om akkurat det man har lyst til. Om det er forelskelse, venner eller tunge tanker er opp til den som tar kontakt. Det er fordi vi vet at ikke alle har noen å snakke med, og av og til trenger man å dele det med noen som kanskje ikke er foreldrene sine. Da kan man snakke helt anonymt med oss.

Kongshaug sier at de frivillige opplever det som veldig nyttig å være på vakt.

– Vi får tilbakemeldinger på at de utgjør en forskjell for dem som tar kontakt, fordi de har tid til å lytte og gi gode tips til de situasjonene som innringerne står i.