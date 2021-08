Slik vil Rødt presse Støre: Krever 48 milliarder i økte skatter

Innføre en ny arveskatt. Her har ikke Rødt landet på modell, men skisserer en progressiv skatt med et bunnfradrag på 5 millioner kroner, der arv mellom 5–10 millioner kroner skattlegges med 10 prosent, arv mellom 10–100 millioner kroner skattlegges med 15 prosent og arv over 100 millioner kroner skattlegges med 25 prosent. En slik modell kan ifølge Rødt gi 2–3 milliarder kroner i økte statlige inntekter per år.