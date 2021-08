«DRAMATISK UBALANSE»: Her, i et intervju med VG i mai 2019, sa Bent Høie at registre innen psykisk helse skulle prioriteres.

Riksrevisjonen kritisk: Kun ett av 51 registre er for psykiske lidelser

Ordningen skal bidra til bedre behandlingskvalitet og likeverdig hjelp til alle. På tolv år har det kommet kun ett medisinsk kvalitetsregister for psykiske lidelser. – Ikke imponert, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Av Kari Spets

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Hovedformålet med at data samles i nasjonale medisinske kvalitetsregistre er at du, uavhengig av hvor du bor eller hvem du er, skal få den samme behandlingen som andre.

De skal også bidra til bedre kvalitet på behandlingen. Det er blant annet åtte registre for kreft blant de 51 som finnes i Norge – hvorav 49 tar for seg fysiske sykdommer (somatikk) og et tar for seg rusproblemer.

Fakta: Medisinske kvalitetsregistre Siden 2009 har myndighetene forsøkt å bygge opp nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge.

De samler strukturert informasjon om utredning, behandling, oppfølging og resultat innenfor definerte sykdomsgrupper.

Hovedformålet med er å bidra til bedre kvalitet på behandlingen som tilbys pasienter og å redusere uberettiget variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet.

I tillegg danner de grunnlag for blant annet forskning.

Innholdsmessig dekker de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene detaljer om diagnostikk og behandling for én bestemt pasient- eller behandlingsgruppe.

De regionale helseforetakene er ansvarlig for etablering, drift og finansiering av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Tall fra 2016 viser at gjennomsnittskostnaden for drift av et nasjonalt kvalitetsregister ligger på cirka to millioner årlig.

De regionale helseforetakene fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lage en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. Utredningen ble ferdig i 2018. For 2019 var psykisk helse, rus og utvalgte somatiske sykdommer prioritert. Kilde: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre/Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester (av juni 2021) Vis mer

12 år etter oppstarten av ordningen er Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) det eneste innen psykisk helse.

I juni kom Riksrevisjonens undersøkelse om psykiske helsetjenester. Den peker på flere kritikkverdige punkter. Blant annet nevner Stortingets vaktbikkje mangelen på kvalitetsregistre – og at NorSpis, som startet opp i 2017, er for nytt til å kunne brukes.

Riksrevisor: Ikke overraskende

– Jeg er ikke imponert, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i en e-post til VG.

– Mangelen på registre betyr at det for mange pasienter med psykiske lidelser ikke samles systematisk informasjon om hvilke behandlingsresultater som oppnås, og som igjen kan gi grunnlag for kvalitetsforbedring.

VAKTBIKKJE: Riksrevisor Per-Kristian Foss og statsminister Erna Solberg på høring om objektsikring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i 2018.

Han påpeker at Riksrevisjonen for tre år siden kom med en rapport om helseregistre. Et sentralt funn var at de regionale helseforetakene ikke ivaretar de nasjonale behovene for medisinske kvalitetsregistre.

– Så dette var ikke overraskende for meg, skriver Foss.

Alderspsykiatri kan få register

– Vi var klare til å sende inn søknad i 2016. Men da stoppet prosessen opp på grunn av at opprettelse av nye register i Helse Sør-Øst ble satt på pause.

Det sier Marit Tveito, fagsjef i psykisk helse ved den nasjonale kompetansetjenesten Aldring og helse. De drifter KVALAP, et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger.

FAGSJEF, FORSKER, PODKAST: Marit Tveito er fagsjef i psykisk helse ved den nasjonale kompetansetjenesten Aldring og helse og forsker ved Diakonhjemmet Sykehus. Hun jobber også med podkasten Eldre & Psyken.

KVALAP ble startet i 2011, opprinnelig av ildsjeler innen alderspsykiatrien ved noen få sykehus i Oslo og omegn. Nå inkluderer det avdelinger ved 18 sykehus i alle de fire helseregionene.

– Det er egentlig et nasjonalt register allerede. Vi har masse data, og det er mye å bygge videre på, sier Tveito.

– Blir stadig flere eldre i Norge

Aldring og helse ble høsten 2019 oppfordret til å sende søknad på nytt. Nå er prosessen på oppløpssiden (se faktaboks). Ved anbefaling vil søknaden gå videre til Helsedirektoratet, som tar den endelige beslutningen.

Fakta: Søknadsprosessen for nasjonal registerstatus 1. Et helseforetak fremmer en søknad om status som nasjonalt kvalitetsregister for det aktuelle regionale helseforetaket (RHF). Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre bidrar med veiledning i utarbeidelse av søknad. 2. Søknad sendes til Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre for vurdering. 3. Ved anbefaling om nasjonal status fra ekspertgruppen sendes søknaden videre til Interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre (IRS), som består av to representanter fra hvert RHF (Sør-Øst, Vest, Midt-Norge og Nord). 4. Ved anbefaling om nasjonal status fra IRS behandles søknaden videre i det interregionale fagdirektørmøtet og det interregionale AD-møtet, som består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. 5. Ved anbefaling om nasjonal status fra AD-møtet, sendes søknad til Helsedirektoratet som etter vurdering beslutter status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Kilde: Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Vis mer

– Vi har store forhåpninger til at man vil satse på et register for en pasientgruppe som det er viktig å få mer kunnskap om, sier Tveito.

– Det blir stadig flere eldre her i Norge, og det er ingen grunn til å tro at vi vil se en nedgang i psykiske lidelser.

KVALAP har blant annet ført til en doktorgradsavhandling om angst hos eldre. Registeret har også vist at det er stor variasjon i bruk av elektrosjokkbehandling til pasientgruppen.

Høie i 2019: «Dramatisk ubalanse»

Ifølge Riksrevisjonens rapport koster psykiske plager og lidelser samfunnet 70 milliarder kroner i året. Folkehelseinstituttet har estimert at mellom 30 og 50 prosent av den norske befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

For fire år siden kom regjeringen egen strategi for god psykisk helse 2017–2022, «Mestre hele livet». Der kommer det frem at etablering av medisinske kvalitetsregistre innenfor psykisk helsevern ses på som «viktig og ønskelig».

Slike «kan bidra til bedre kvalitet og oppfølging av personer med psykiske lidelser», skriver regjeringen.

les også Hvorfor er det så vanskelig å snakke om at eldre begår selvmord?

I et intervju med VG i mai 2019 om hvorfor det ikke ble opprettet et nasjonalt ALS-register (somatisk sykdom), sa helseministeren følgende:

– Jeg har sagt at det skal prioriteres registre innen rus og psykisk helse, rett og slett fordi vi har over 50 registre på somatiske sykdommer. Det er en dramatisk ubalanse.

Ga prioriteringsoppdrag i 2017

I 2017 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag fra Helsedepartementet å lage en plan for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre, med føringer om at psykisk helse og rus skulle prioriteres.

PANDEMI-RAPPORT: Leder av ekspertgruppen for psykisk helse og rusbruk, Peder Kjøs, overleverte rapporten fra ekspertgruppen til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie i april i år.

Utredningen ble ferdig i oktober 2018. Den inneholdt fire anbefalinger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern:

Alderspsykiatri, bruk av nevrostimulerende behandling, psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne samt .

Fakta: Disse søker om nasjonal registerstatus 1) For disse er søknadene er ved sluttbehandling i de regionale helseforetakene, og Helsedirektoratet vil kunne gjøre sin endelige vurdering om nasjonal status skal gis nå i høst: Kvalitetsregister for alderspsykiatri

Kvalitetsregister for nevrostimulerende behandling 2) For disse arbeides det fortsatt i fagmiljøene for å ferdigstille selve registerkonseptet, og det vil være aktuelt å starte på prosessen for å søke nasjonal status høst 2021: Kvalitetsregister for psykisk helsevern for voksne

Kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge Kilde: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Vis mer

Nå vurderes nasjonal status for de to første, og det arbeides med søknad om etablering for de to siste (se faktaboks).

Høie: Norge blant verdens beste

– Hvorfor er det på 12 år opprettet bare ett innen psykisk helse, når de 49 andre omhandler somatikk, helseminister Bent Høie?

– Norge har blant verdens beste medisinske kvalitetsregistre. Suksessen skyldes i stor grad at de er etablert og drevet frem av fagmiljøene selv. Ansvaret for å vurdere behovet for nye kvalitetsregister ligger derfor hos de regionale helseforetakene, skriver Høie i en e-post.

Her kan du få råd, veiledning og noen å snakke med: På siden Velg behandlingssted kan du sammenligne ventetider og antall utførte undersøkelser og behandlinger. I veiviseren får du forklaring på hvordan du går frem når du skal velge og/eller bytte behandlingssted. For spørsmål: Ring 23 32 70 00. For råd og veiledning: Ring 800 41 004. Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har taushetsplikt. De kan gi informasjon om spesialisthelsetjenestens tilbud: Ventetider og behandlingstilbud ved: offentlige sykehus.

private behandlingssteder med avtale med et regionalt helseforetak.

private behandlingssteder med godkjenning av Helfo.

avtalespesialister (psykolog eller legespesialist.) Ordningen Helse og arbeid. Hvordan du går frem for å bytte sykehus. Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten Telefonen er åpen alle hverdager klokken 08:00–15:30. Frivillige organisasjoner: Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder. Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på 116117 for øyeblikkelig hjelp. Kilde: Helse-Norge/Helsedirektoratet/Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Vis mer

Han trekker også frem føringene Helsedepartementet ga i planen for nye kvalitetsregistre samt at fire registre er i søknadsprosess.

– Helseregionene etablerte i 2019 et nasjonalt prosjekt for etablering av kvalitetsregistre innenfor psykisk helsevern og rus, og vedtok modell for organisering av nasjonale kvalitetsregistre innenfor fagområdet.