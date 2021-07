Mann knivstukket rett ved politipatrulje

Én person er sendt til Ullevål sykehus etter knivstikking på åpen gate i Kongsberg.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Natt til fredag kunne politiet melde at en mann gikk til knivangrep på en annen mann i Kongsberg sentrum.

– Det ble stukket mot bryst og høyre arm. Han andre er pågrepet og blir kjørt til politihuset i Drammen, sa operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt Tore Grindem til VG kort tid etter hendelsen.

Politiet fikk melding om knivstikkingen 01.49.

– Dette skjedde rett ved en politipatruljen, og de var nærmest vitner. De så deler av hendelsen, og gjerningspersonen ble pågrepet raskt. Det ble brukt litt pepperspray på ham – så pågripelsen gikk greit, opplyste politiet til VG.

Til sykehus

Når VG snakker med politiet igjen klokken 03.35 kan Grindem opplyse at personen som er knivstukket er sendt til Ullevål sykehus.

Politiet kan ikke si noe mer om alvorlighetsgraden på skadene – men forteller at personen var bevisst når politiet var på stedet.

–Det har vært en krangel mellom to stykker, men vi vet ikke om de er bekjente eller ikke.

Han opplyser om at det har vært Jazzfestival i Kongsberg, og at det har vært litt generell bråk i byen i forbindelse med avlusningen av arrangementet, men at byen begynner å tømmes for folk nå.

På spørsmål om det har vært rus involvert i knivstikkingen, forteller han at det trolig har vært alkohol involvert – men at det fortsatt er tidlig å si noe mer konkret.