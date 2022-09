SØR-NORGE: Har denne helgen den høyeste strømprisen i Europa, med unntak av Frankrike, på kraftbørsen Nord Pool.

Ut mot strøm-regnestykke: − Kan bli vesentlig verre

En familie i Kristiansand må ut med over 14 700 kroner i strømutgifter andre halvår 2022, viser en utregning fra Olje- og energidepartementet. Det er 8 800 kroner mer enn snittet siste ti år.

For å dempe de høye strømprisene innførte regjeringen i desember 2021 en strømstøtteordning for husholdninger og boligselskaper (sameier, borettslag, boligaksjeselskap mm.).

Staten har så langt i 2022 dekket 80 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime.

Denne uken ble støtten økt til 90 prosent.

Ordningen er anslått til å koste 23 milliarder frem til mars 2023. Den totale summen vil trolig bli mer grunnet høyere kraftpriser enn hva som lå til grunn ved beregningen, skriver regjeringen på sin hjemmeside.

Fem strømregioner

Norge er delt inn i fem strømregioner. De tre strømregionene i Sør-Norge har vanligvis høyere strømpriser enn Midt- og Nord-Norge. I 2022 har det stadig vært nye prisrekorder i sør.

I et skriftlig svar til Fremskrittspartiet kommer olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) med et anslag på hvor mye mer strømmen vil koste for en gjennomsnittsfamilie i Sørvest-Norge i siste halvdel av 2022.

STATSRÅD: Beregningen til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) inkluderer elavgift, elsertifikat, moms, ENOVA-avgift, anslag for nettleie og leverandørpåslag.

Beregningen baserer seg på et årsforbruk på 20 000 kilowattime, som er gjennomsnittlig forbruk for en enebolig:

NOK/mnd 2010-2020 Uten støtte Etter støtte Støtte Juli 602 3 265 1 478 80 % August 645 5 617 2 006 80 % September 775 6 777 1 876 90 % Oktober 1 020 8 890 2 461 90 % November 1 288 11 223 3 107 90 % Desember 1 579 13 759 3 809 90 % Total strømregning 5 913 49 531 14 739

Uten strømstøtten vil strømregningen være 49 531 kroner gitt dagens strømpris på 434 øre per kilowattime ut året, ifølge Aaslands anslag. Med strømstøtten reduseres prisen til 14 739 kroner.

Til sammenligning beregner Aasland at gjennomsnittlig pris for årene 2010–2020 var 5913 kroner (gitt 33 øre per kilowattime).

Selv med strømstøtte, må en vanlig husholdning ut med omtrent 8 800 kroner mer en snittet de siste ti årene, ifølge regnestykket. Regningen vil i så fall øke nesten 2,5 ganger.

Aasland har også laget en sekundær beregning, hvor man legger terminprisen til grunn for resterende måneder i 2022. Da vil strømregningen etter støtte bli omtrent 7900 kroner mer i andre halvår sammenlignet med det siste tiåret, viser beregningen.

FRP: Marius Arion Nilsen er ikke fornøyd med regjeringens støtteordning.

Kan ruinere folk

Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) er ikke imponert over den økte strømstøtten. Han mener regnestykket til Aasland viser at strømstøtten fortsatt er for svak:

– Selv med økt strømstøtte på 90 prosent over 70 øre per kilowattime, betaler folk nå nesten tre ganger mer enn normalt for strømmen sin.

– Strømprisen kommer på toppen av alt annet som har blitt så dyrt. Den kan ruinere mange folk som nå må ut med mange flere tusen kroner per måned.

Frykter at prisen kan bli langt høyere

Han viser videre til at estimatet tar utgangspunkt i dagens strømpris.

– Analytikerne regner med at prisene i vinter kommer til å bli enda høyere. Regnestykket kan derfor bli vesentlig verre.

Nilsen poengterer også at strømmen er særlig ekstrem for næringslivet:

– Prisen uten strømstøtte, altså nesten 50 000 kroner i halvåret for 20 000 kilowattime, er jo det næringslivet i dag betaler.

– Hva slags ordning bør innføres?

– Vårt forslag er en makspris på 50 øre per kilowattime, som skal gjelde både for husholdninger og næringsliv. Altså 100 prosent kompensasjon for pris over 50 øre per kilowattime, så lenge kraftkrisen varer.

Forvarer ordningen

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) svarer på kritikken fra Fremskrittspartiet på vegne av Olje- og energidepartementet.

STATSSEKRETÆR: Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier strømstøtten er blitt styrket etter hvert som situasjonen har utviklet seg.

Eriksen fremhever at den nåværende støtteordningen skaper forutsigbarhet for hvordan strømregningen blir, samtidig som den gir et incentiv til å spare strøm.

– I tillegg har regjeringen besluttet å bruke deler av Statnetts merinntekter til reduksjon i nettleien til strømkunder i Sør-Norge. En slik reduksjon i nettleien vil også merkes på lommeboken til folk.

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomgår nå ordningen for å se om det bør gjøres ytterligere forbedringer.

– Hva det endelig regnestykket blir vil vi komme tilbake til i statsbudsjettet. Men vi skal fortsette å ha kraftfulle tiltak så lenge krisen varer. Vi må også diskutere særskilte tiltak for dem som nå er hardest rammet, angir Eriksen.

Vil unngå rene kontantoverføringer

Når det gjelder strømstøtte til næringslivet, skriver Eriksen:

– Regjeringen jobber tett med partene i arbeidslivet for å finne tiltak mot høye strømpriser for deler av næringslivet i Sør-Norge. Men de må være målrettet og må bidra til å sikre at ordningene sikrer arbeidsplasser og ikke ender opp som rene kontantoverføringer til bedriftseierne, som vi så flere eksempler av under corona, avslutter Eriksen.