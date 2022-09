DELT: Nye Kinn kommune er nå delt på hver sin side av Bremanger kommune når Vågsøy og Flora kommuner slås sammen i 2020.

Innbyggerne har talt: Knapt flertall vil at «Norges rareste kommune» skal bestå

Innbyggerne mener at Kinn kommune skal bestå slik den er i dag.

49 prosent stemte for å beholde Kinn kommune, 48 prosent ønsker å splitte kommunen i to, ifølge NRK.

I 2020 ble de to kommunene Vågsøy og Flora i Vestland sammenslått til Kinn. Det har skapt sterke reaksjoner i lokalsamfunnet, særlig fordi kommunen består av to geografisk atskilte deler - hvor kommunen Bremanger ligger midt imellom.

Torsdag gikk innbyggerne i Kinn kommune til folkeavstemning for å avgjøre om kommunen skal deles i to.

Nå er resultatet her: Innbyggerne vil, med et knapt flertall, at Kinn kommune skal bestå.

Da forhåndsstemmene ble talt opp tidligere torsdag kveld, ble det et knapt flertall på 51,68 prosent har stemt for det motsatte: Oppdeling av Kinn kommune.

Sp-politiker: – Feige lag

Motstanden mot Kinn er størst i tidligere Vågsøy kommune, den minste delen av Kinn.

– Problemet med hele Kinn kommune er at den består av oss og en kommune som er mye større enn oss. Sakens kjerne er at vi derfor ikke blir hørt i store spørsmål, sier Sp-politiker Fredrik Egeberg til VG.

Han står i spissen for nei-siden. Han forstår ikke motivasjonen for å slå sammen kommunene Vågsøy og Flora i utgangspunktet.

– Kommunestyret vedtok med knapt flertall å slå dem sammen, derfor ble det ikke kalt en tvangssammenslåing. Jeg vet ikke hvorfor sammenslåingen ble vedtatt i utgangspunktet, de utredet ingenting.

Han var usikker på utfallet i kveldens folkeavstemning da han ble spurt torsdag kveld:

– Vi er helt «shaky». Det kan slå begge veier. Men det er feige lag. Her i Vågsøy blir det flertall for å dele seg, men det har ingenting å si dersom folket i Flora stemmer motsatt, sa han før resultatet var klart torsdag kveld.

VIL DELE OPP: Sp-politiker Fredrik Egeberg.

Ordfører i Kinn kommune, Ola Teigen, var tidligere ordfører i Flora. Han er positiv til sammenslåingen og ønsker at det skal forbli slik.

– Vi har hatt massevis av utredninger av dette, så det stemmer ikke det som Egeberg sier.

Han trodde torsdag ettermiddag at det ville bli et lite flertall for deling.

– Jeg tror det blir jevnt, men frykter det er et lite flertall for deling.

ORDFØRER I KINN: Ola Teigen (Ap) ønsker at ting forblir slik de er.

Rapporter advarer om oppdeling

Det har blitt levert to rapporter om konsekvensene av å dele opp kommunen.

En av rapportene, bestilt av Statsforvalteren i Vestland, konkluderer med at oppdeling av kommunen kan skape utfordringer med å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud.

Den andre rapporten er laget av Kommunekonsult og bestilt av Lokalsamfunnsforeningen, som er motstander av tvangssammenslåtte kommuner. Den konkluderer med at kommunen bør oppløses, spesielt fordi det er så stor reiseavstand mellom de to opprinnelige kommunene.

Selv om folket har sagt sitt, skal saken behandles av kommunestyret 7. september.