LOVENDRING: Dette bildet er fra Møllergata i Oslo en lørdag kveld i august 2020.

Foreslo fengsel og 163.000 i bot for 0,6 i promille på elsparkesykkel

Etter at en elsparkesyklist som ble tatt med 0,6 i promille i Strandgata i Sandnes, foreslo påtalemyndigheten 15 dagers fengsel og 163.000 kroner i bot. Forsvarsadvokaten mener straffenivået er «hinsides».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Vedkommende ble tatt i Sandnes tidlig i august. Påtalemyndighetens forslag til straff var 15 dagers betinget fengsel, 163.000 kroner i bot og tap av førerretten i åtte måneder.

– Straffenivået er hinsides all rimelighet og forholdsmessighet, sier advokat Brynjar Meling til Aftenbladet.

Han bistår elsparkesyklisten som ble tatt med 0,6 i promille. Klienten sier han ble tatt under Blink-festivalen i Stavanger og at han hadde tatt tre øl før han og en kompis ville ta seg en tur til sentrum.

Reagerer på straffeforslaget

– Det var lite trafikk og jeg kjørte i sykkelfeltet. I Strandgata så jeg en politibil. Da ble jeg usikker. Hvordan var det nå med de nye reglene? Jeg svingte inn på fortauet og parkerte elsparkesykkelen, beskriver han til Aftonbladet.

Kort tid etter skal politiet ha kommet i stor fart mot ham. Elsyklisten beskriver at politiet skrenset inn foran ham. Han blåste over lovlig verdi og ble tatt med til avhør på politistasjonen.

– Jeg bestrider ikke resultatet på 0,6 promille. Jeg hadde drukket. Det er

reaksjonen jeg reagerer på. Nylig ble jeg kjent med påtalemyndighetens

straffeforslaget. Altså ... Jeg blir desillusjonert. Jeg mister troen på demokratiet og rettsstaten. Straffeforslaget er fullstendig absurd, sier mannen til regionsavisen.

Ifølge Promilleadvokaten.no er utgangspunktet for promillekjøring en klar hovedregel at man «skal ha en bot som tilsvarer 1,5 ganger brutto månedslønn».

To andre fikk over 80.000 i bot

Saken skulle egentlig blitt behandlet i Sør-Rogaland tingrett i midten av september, men er nå utsatt som følge av at siktede har trukket sitt samtykke til tilståelsesdom.

Nylig har en kvinne og en mann i to ulike rettssaker i Rogaland fått henholdsvis 80.000 og 88.000 kroner i bot og betinget fengselsdom i 18 dager etter å ha tilstått å ha kjørt elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand, etter at nye regler trådte i kraft i sommer.

Bøtene ble fastsatt tilsvarende halvannen brutto månedsinntekt, ifølge Aftenbladet.

De to ønsker nå å anke sakene helt til Høyesterett for å få avklart straffenivået, oppgir Meling som også bistår disse to.

Advokaten mener disse forholdene burde vært avgjort med forenklede forelegg.

Endret regelverk

Det var 15. juni det ble strengere regler for elsparkesykkel. Promillegrensen ble satt til 0,2, likestilt med andre kjøretøy. I tillegg ble aldersgrensen satt til 12 år, og det ble påbudt å bruke hjelm for barn under 15 år.

Terskelen for å frata personer førerkortet for promillekjøring med elsparkesykkel legges imidlertid på samme nivå som for moped, ikke nivået for bil.

I dommen for mannen som måtte betale 88.000 kroner i bot, slo retten fast at det må reageres strengt ved ruskjøring både når det gjelder trafikksikkerhet og allmennpreventive hensyn, også når det gjelder «mindre farlige motorvogner enn bil».