For et halvt år siden

anklaget han kona

for å ha forgiftet ham. Siden har den tidligere

høyesterettsdommeren

skydd mediene. Nå avslører Jens

Edvin A. Skoghøy

nye opplysninger han har fått i saken.

– Det gikk

kaldt nedover

ryggen på meg

Tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy fikk påvist narkotikastoffet fenazepam

– Kjapp dere og lukk bildøren, så ikke kleggen rekker inn!

Jens Edvin A. Skoghøy (67) står klar med sin grå Land Rover – veien opp mot hytta er humpete, smal og gjengrodd.

Det er sjeldent det er så varmt i Tromsø som denne sommerkvelden. 25 grader. Syrinene har sprunget ut for fullt og det dufter av sjø, fisk og blomster.

Ringvassøya ligger omtrent en time fra Tromsø sentrum. Blikkstille vann, urørt natur og stillhet preger øya. Det er her, ved Skogsfjordvatnet, Skoghøy har vokst opp. Gårdsbruket han har overtatt har vært i familien i en årrekke og Skoghøy tilbringer gjerne hver ferie her – flere uker og måneder av gangen.

– Det her var et fjøs – men jeg har bygget det om med mine egne hender.

Skoghøy geleider oss inn i stuen.

– Hvordan er formen?

– Jeg er blitt kvitt giften, så jeg er i fin form jeg.

Det var i desember i fjor høyesterettsdommeren offentlig anklaget ekskona for å ha forsøkt å forgifte ham. Han fortalte at han ble akuttinnlagt på Ullevål sykehus 18. oktober som følge av forgiftning, etter å ha blitt funnet i hjelpeløs tilstand i Oslo sentrum. Hans ekskone, Nataliia Andreassen Skoghøy (41) har kategorisk avvist påstandene.

Politiet henla saken på bevisets stilling bevisets stillingHenleggelseskoden «bevisets stilling» brukes når man ikke finner så sterke bevis at det er grunnlag for å avsi fellende dom. 13. januar i år.

– Det er ikke bevismessig dekning for å si at mistenkte har gitt ham dette stoffet, sa politiinspektør Per Thomas Omholt til VG da politiet henla saken.

8. mai ble det kjent at Nataliia Skoghøy saksøker eksmannen for inntil to millioner kroner, blant annet for ærekrenkelse ærekrenkelseNataliia og hennes advokat Linnéa Tereza Karlberg mener den tidligere høyesterettsdommeren har gått langt over ytringsfrihetens grenser og understreker at det ikke finnes noen bevis som støtter påstandene hans..

Nataliia Andreassen Skoghøy (41).

På tidspunktet han anklaget ekskona for å forgifte ham, var Skoghøy den dommeren i Høyesterett med lengst ansiennitet, og var stedfortredende høyesterettsjustitiarius i Høyesterett, altså sjef.

Da han fungerte i den posisjonen, var han den fjerde høyest rangerte i Norge etter Kongen.

Tilsynsutvalget for dommere Tilsynsutvalget for dommereTilsynsutvalget for dommere er et disiplinærorgan som behandler klager på dommere. Utvalget er oppnevnt av Kongen i statsråd. Kilde: domstol.no konkluderte 20. april med at Skoghøy brøt god dommerskikk da han offentlig anklaget ekskona.

Tidligere i april ble Skoghøy enig med Høyesterett om å fratre dommerstillingen. Han fikk utbetalt en sluttpakke på 3,6 millioner kroner.

Likevel er livet på hytta relativt nøkternt.

Skoghøy setter seg ned i den røde sofaen, blar frem et par dokumenter og legger dem foran seg på stuebordet.

«ANALYSERESULTAT Dato: 18-10-2022 Prøvemetode: Urin»

Påvist: 3-OH-fenazepam.

– Da jeg så betegnelsen fenazepam gikk det kaldt nedover ryggen på meg. Jeg tenkte, hvorfor har ikke politiet reagert?

Legemiddelet fenazepam – eller «panda», som stoffet betegnes som i narkomiljøer – inngår i gruppen benzodiazepiner og minner om Valium og Sobril, bare mye sterkere.

Skoghøy sier han visste at stoffet sto på narkotikalisten, på grunn av en sak som var oppe i Høyesterett tilbake i 2010.

– Alle bjeller burde jo ringe når politiet ser det, sier Skoghøy.

I motsetning til visse typer benzodiazepiner, blir ikke fenazepam utskrevet av leger i Norge, men brukes som illegalt rusmiddel. Benzodiazepiner refereres ofte til som et «date-rape-drug» fordi det brukes som sløvende middel ved seksuelle overgrep, ifølge EU sitt narkotikaovervåkingssenter.

VG har tidligere skrevet at Skoghøy har fått i seg benzodiazepiner. Hva slags type benzodiazepiner det dreier seg om, har frem til nå vært ukjent.

– Effekten av fenazepam er at man kan få snøvlete tale, bli ustø, forvirret, sløv og ved store doser kan man bli bevisstløs, forklarer avdelingsdirektør ved Giftinformasjonen GiftinformasjonenGiftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare og er en avdeling ved Folkehelseinstituttet. , Mari Trosterud, på generelt grunnlag.

Faren for forgiftning ved overdose regnes som liten. Skjer inntaket i kombinasjon med alkohol og andre medikamenter som virker på sentralnervesystemet, kan det imidlertid skape betydelig risiko for livstruende forgiftninger, ifølge FHI.

Eksperter VG har snakket med forklarer at fenazepam produseres i Russland, samt i noen østeuropeiske land.

Dette mener Skoghøy er et nytt bevis på at hans ukrainske ekskone må ha stått bak forgiftningen.

– Jeg antok at saken ble henlagt fordi det ikke var noen tekniske beviser som knyttet Nataliia til stoffet. Men nå finnes jo det, i form av at det er klarlagt hvor stoffet kommer fra, sier han.

Advokat Linnéa Tereza Karlberg i advokatfirmaet Danielsen & Co (t.v.) og Nataliia Andreassen Skoghøy (t.h.)

Ekskonas advokat, Linnéa Tereza Karlberg, avviser anklagene.

– Nivået på Skoghøys uttalelser er stadig synkende. Dette siste er lavmål, skriver hun i en e-post.

Nataliia selv har ikke ønsket å kommentere saken, og advokaten uttaler seg på vegne av henne.

– Å påstå at Nataliia må være kilden fordi stoffet er produsert i Russland, er like dumt som å påstå han må ha fått stoff i seg fra en amerikaner hvis stoffet var laget i USA. Nataliia har ikke bedre tilgang på stoffet enn Skoghøy, som kan kjøpe det på nettet eller i narkomiljøet, skriver advokaten.

Ifølge advokaten mener Nataliia Skoghøy at forgiftningsanklagene er fremsatt for å lede fokus bort fra at eksmannen har hatt problemer med alkoholbruk over lengre tid.

Oppspinn, mener Jens Edvin A. Skoghøy selv.

– Disse beskyldningene er tatt ut av luften. Jeg er ikke avholds, men jeg har et helt normalt forhold til alkohol, sier Skoghøy.

Han har tidligere gitt uttrykk for at han gikk ut offentlig med saken blant annet for å avkrefte rykter om at han hadde demens. Han mener på sin side at ekskona har hatt økonomiske motiver for å forgifte ham over tid.

Ifølge Skoghøy har han ikke vært kjent med sine egne prøveresultater før i juni i år, da han søkte om innsyn i politidokumentene.

– Da jeg ba om innsyn i straffesaksdokumentene, var det for å finne andre opplysninger som kunne være av interesse for meg, blant annet med tanke på en mulig ærekrenkelsessak. Jeg ble svært overrasket da jeg i straffesaksdokumentene fant laboratoriesvar fra i fjor høst som viste hvilket stoff jeg var tilført.

Oslo universitetssykehus, som tok urinprøven, ønsker ikke å kommentere saken.

– Saken har jo blitt henlagt selv om analyseresultatet ligger i politiets saksdokumenter. Tror du ikke at politiet har gjort de nødvendige undersøkelsene?

– Jeg har vanskelig for å tro det, sier Skoghøy.

Ingen andre stoffer enn fenazepam ble påvist i urinprøven – heller ikke etanol (alkohol). Ved den siste innleggelsen i oktober ble det også sikret blodprøver, hvor det ikke ble funnet noen legemidler.

Politiet har tidligere forklart at dette gjorde det utfordrende å sikre objektive bevis, fordi det er vanskelig å analysere mengden stoff som er i kroppen når det ikke er i blodet.

De opplyser nå at det er utfordrende å gi en konkret beskrivelse av hvilke vurderinger som er gjort i etterforskningen av saken, blant annet på grunn av ferieavvikling.

På spørsmål om Skoghøys påstand om at han ikke fikk tilgang til egne prøvesvar før han søkte om innsyn, opplyser politiinspektør Trine Dyngeland på generelt grunnlag at når politiet iverksetter en etterforskning, gjelder bestemte regler for innsyn. En mistenkt og en fornærmet har rett til innsyn så langt det ikke kan skade etterforskningen.

– Det stemmer at politiet mottok en innsynsbegjæring fra fornærmede 21. juni 2023. Denne er besvart. Hvilken informasjon sykehuset har gitt direkte til fornærmede, må avklares med sykehuset, sier hun til VG.

Dyngeland opplyser at politiet tidlig i etterforskningsfasen, etter begjæring, mottok prøvesvar fra sykehuset og at disse siden har vært en del av saksdokumentene.

– Henla politiet saken mot ekskona til Skoghøy for radig, uten å ha gjort grundig nok etterforskning?

– Politiet hadde under etterforskningen flere hypoteser og ingen av disse ble særlig styrket under etterforskningen.

– Ble prøveresultatet tatt med i vurderingen da politiet henla saken på bevisets stilling?

– Ja.

Vi tar en tur ut på terrassen. Ikke mindre enn tre ATV-er står parkert mellom husene. Ifølge Skoghøy, er det den beste måten man kan komme seg opp til hytta på vinteren. Og det er klart man trenger tre, sier han.

Skoghøy har hatt studiepermisjon og sykmelding siden september 2022. Den ekstra tiden har han brukt på å skrive to lærebøker – og er godt i gang med sin tredje, forteller han. Livet har gått videre, og i september starter han i ny jobb i advokatfirmaet Kvale.

– Du mener du har nye, gode bevis. Ønsker du at saken gjenopptas?

– Nei, som jeg har sagt tidligere, ønsket jeg i utgangspunktet ikke å anmelde, fordi jeg tenkte det ville bli en ubehagelig greie, sier Skoghøy som hele tiden har hevdet at det var media som tok kontakt med ham og ikke omvendt.

– Hvorfor velger du på nytt å søke media nå?

– Jeg kunne jo valgt å holde disse opplysningene for meg selv, og eventuelt bruke beviset som et trumfkort dersom det skulle bli en ærekrenkelsessak. Men jeg tenker at når saken først har blitt så offentlig, ville det lett blitt spørsmål om hvorfor jeg ikke hadde kommet med det før. Da tenkte jeg at det var bedre å gå ut med det nå.

– Har du noen formening om på hvilken måte du har fått i deg fenazepam?

– Ja, det har jeg gitt klart uttrykk for tidligere.

– Kan du ha fått i deg stoffet på en annen måte?

– Nei, det finnes ingen annen måte.

– Har du selv vært i Øst-Europa i det aktuelle tidsrommet?

– Jeg har vært i Kyiv én gang, i september 2018 da jeg traff Nataliia.

Når og dersom ærekrenkelsessaken skal opp i retten, er foreløpig ikke avklart. Nataliia og advokatfirmaet Danielsen sendte en forliksklage til Oslo forliksråd i mai. Dersom partene ikke blir enige der, er rettssak det neste steget. Skoghøy har hele veien vært tydelig på at han kommer til å avvise erstatning og oppfatter søksmålet som et forsøk på utpressing.

– Er du nervøs for ikke å bli trodd?

– Nei, det er jeg ikke.

Skoghøy har overfor VG tidligere vært klar på at han kom til å representere seg selv i en eventuell rettssak mot ekskona. Nå er han mer vag.

– Det vil tiden vise, sier Skoghøy.

Det som imidlertid er sikkert, er at Skoghøy skal bruke resten av ferien på garnfiske og hyttekos. Det har blitt en god del ørret til middag denne sommeren, forteller han stolt.

– Hvordan ser du på tiden fremover nå?

– Nei, jeg er jo en evig optimist.