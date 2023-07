ARBEIDER: Ulykken skjedde i Osloveien i Vestby natt til lørdag

Åpner kirken etter at 18-åring døde i trafikkulykke

Tre unge personer var natt til lørdag involvert i en dødsulykke i Follo. Nå åpner Vestby kirke dørene.

-Vi holder åpen kirke for å gi de ungdommene som har behov for det et sted å samles, sier rådmann i Vestby kommune Sjur Authen til VG.

Vestby kirke holder dørene åpne fra klokken 18, skriver kommunen.

De opplyser også at representanter fra Vestby kommune og kirken vil være til stede.

ULYKKE: Veien på stedet var stengt fredag morgen.

– Dypt tragisk

En 18 år gammel mann er bekreftet omkommet. En 17 år gammel jente er kritisk skadd og en 18 år gammel mann er alvorlig skadd.

Alle de tre er hjemmehørende i Vestby kommune og satt i samme personbil.

Kommunens kriseteam bistår de som er berørt av ulykken, opplyser ordfører Tom Anders Ludvigsen.

– Dette er en dypt tragisk ulykke. Det finnes ikke ord. Dette er ungdommer som er helt i starten av livet. Nå må vi gjøre det vi kan for de etterlatte, sa Ludvigsen til VG tidligere.

Vestby Avis skriver at det lørdag ettermiddag er lagt ned blomster og lys ved ulykkesstedet.

«Autocall» fra bilen

Politiet opplyser at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

De fikk melding om ulykken klokken 02.40 av en såkalt «autocall» fra bilen, som utløses ved ulykker.

– Den omkomne er en 18 år gammel gutt. En annen er fløyet til Ullevål sykehus og er kritisk skadet, mens den tredje er kjørt til samme sykehus i ambulanse og er alvorlig skadet, sa operasjonsleder Terje Marstad til VG tidligere lørdag.

I morgentimene lørdag var analysegruppen hos Statens vegvesen på stedet.

Politiet søkte med hund ved ulykkesstedet i etterkant av ulykken for å forsikre seg om at ikke flere hadde vært i bilen. De har ikke funnet noe som tyder på dette.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post