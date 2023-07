RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes, her på en pressekonferanse om brillene.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er sykemeldt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes innrømmet fredag at han var tatt for tyveri av et par solbriller fra Gardermoen. Mandag er partilederen sykemeldt.

Kortversjonen Rødts leder, Bjørnar Moxnes, er fanget på overvåkningskamera mens han stjeler et par Hugo Boss-solbriller.

Bildene viser Moxnes legge brillene i en bagasjetralle før de senere ender opp i lomma hans.

Moxnes innrømmet tyveriet fredag og hevdet at han mente det var hans egne briller, eller at han ikke tenkte over det.

Moxnes endret forklaringen sin flere ganger, og til slutt innrømte han til VG at han «rev av lappen og la brillene i bagasjen» da han fant ut det. Vis mer

Det bekrefter presesekretær Maren Njøs Kurdøl i Rødt til VG.

Det skal være et ekstraordinært landsstyremøte 19.30 mandag kveld, hvor partifeller i Rødt skal orienteres om sykemeldingen.

NRK meldte om saken først.

Partiet har kalt inn til en pressekonferanse med Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen klokken 20:45.

Flere overvåkningsbilder

VG har mandag fått tilgang på overvåkningsbilder fra hendelsen, som viser at Moxnes først legger brillene i trallen, og så i lomma – mens han fortsatt står ved brillestativene i butikken.

Moxnes har tidligere forklart at han la brillene i trallen, før han på et tidspunkt la dem i lommen.

– Og tenker i ettertid at jeg må ha tenkt at det var mine egne briller eller at jeg ikke har tenkt i det hele tatt, sa han til VG på lørdag.

Fredag innrømmet Rødt-lederen at han var tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til 1199 kroner på Gardermoen.

Moxnes har endret forklaringen sin flere ganger, og saken tok en dramatisk vending sent fredag kveld da han innrømmet til VG at han «Rev av lappen og la brillene i bagasjen», da han oppdaget av han hadde tatt dem med seg fra butikken.

Les oppsummeringen av Moxnes’ forklaring, og hvordan han endret den tre ganger, i denne saken.

Serien med overvåkningsbilder politiet har sikret seg viser:

En shortskledd Moxnes står borte ved et stativ med briller i taxfree-butikken, plukker ned et par svarte Hugo Boss-briller og kikker på dem.

Så putter han dem sammen med håndbagasjen i en bagasjetralle.

På det neste overvåkningsbildet har Rødt-lederen trillet videre, og står ved en annen hylle like ved, fortsatt i brilleavdelingen.

Der viser bildene at han tar brillene opp med venstre hånd, og legger dem i lomma.

De siste to bildene viser at han triller bort fra hyllene der briller står utstilt, og til slutt at han forlater butikken.

– Et tyveri

Kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway (TRN) opplyser at både overvåkningsvideo- og bilder ble overlevert til politiet i forbindelse med anmeldelsen av saken, og rutinemessig slettet etter dette.

– Vår vurdering har hele tiden vært at dette er et tyveri, og politiet var enige i det, sier Dagestad til VG.

Flere av Moxnes’ partifeller har kritisert ham for både solbrilletyveriet og håndteringen etterpå, men alle fylkeslederne i Rødt som VG har snakket med har tillit til ham som Rødt-leder.

Moxnes har selv forklart at han først oppdaget hva han hadde i lommen da han og kjæresten gikk for å spise omtrent 10–15 minutter etter at han forlot butikken. Da har han sagt at han fikk panikk, og rev av lappen og la brillene i bagasjen i stedet for å gå tilbake med dem.

Ifølge politidokumentene VG har sett ble Moxnes stoppet utenfor en butikk ca. 30 minutter etter tyveriet, med brillene i bagasjen uten lapp.