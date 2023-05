FEIRER: I fjor var det strålende sol i Oslo sentrum. I år kan det bli grått.

17. mai-været: − Kan bli litt regn i større deler av landet

Værgudene holder det norske folk på pinebenken før nasjonaldagen. I nord kan det bli regn, i sør ser best ut, mens Østlandet kan få gråvær.

– Med en sånn værsituasjon som vi har nå, er fremdeles stor usikkerhet. De neste dagene vil det bli mer og mer tydelig, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til VG.

Fredag endret værmeldingen for Oslo seg fra regn til sol på fire timer.

Usikkerheten skyldes et nedbørsområde som vil bevege seg over store deler av Sør-Norge i dagene rundt nasjonaldagen.

Lørdag viser prognosene til Meteorologisk institutt at det går mot en gråere 17. mai på Østlandet enn det så ut til tidligere.

– Det er nok greit å forberede seg på at det kan bli litt regn i større deler av landet. Så får man heller bli glad om gråværet passerer i tide, sier Granerød.

– Ikke riktig vei

– Etter all sannsynlighet vil 16. mai bli ganske grå. Så vil dette nedbørområdet sakte, men sikkert bevege seg nordøstover siste del av 16. og i starten av 17. mai, forteller meteorologen og fortsetter:

– Alt avhenger av hvor fort nedbørsområdet beveger seg. Den ferskeste prognosen viser at retningen for øyeblikket ikke går riktig vei for Østlandet.

Det er likevel små endringer som skal til for å sørge for en solfylt dag på Østlandet.

Kan regne overalt

For øyeblikket kan ingen deler av landet legge bort paraplyen med 100 prosent sikkerhet.

– Det er som sagt stor usikkerhet her. Det er rundt 40 prosent sannsynlighet for at det kan bli en grå start og litt regn på 17. mai, men at det blir bedre utover dagen, sier meteorologen.

Prognosene viser likevel at Sørlandet har størst sjanse på finvær til nasjonaldagen.

– Slik det ser ut nå, kan det klarne opp på Sørlandet allerede natt til 17. mai. Om nedbørsområdet flytter seg raskt nok, ser det ut til at det er Sørlandet som vil stikke av med de fleste soltimene.

Sol i vest?

Om de er heldige, kan også Vestlandet få noen soltimer på nasjonaldagen. Det er imidlertid mer usikkert enn i sør. Usikkert er det også for Midt-Norge.

– Hvis dagens prognoser slår inn blir det pålandsvind, som gjerne er kombinert med skyet vær og utrygt for regnbyger, sier han og fortsetter:

– Men Vestlandet ser ut til å slippe unna det langvarige gråværet. Det ser ut til at de får et mer skiftende skydekke og regnbyger.

For Nord-Norge ser det verre ut. Der går det mot en våt dag.

– Store deler av Nord-Norge må belage seg på lavt skydekke og regnbyger. Spesielt de vestlige delene av Nord-Norge ser ut til å ha gråvær i vente.