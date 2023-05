SPARER: Alexander Normann (18) og Arthur Yssen (18) snek seg ut i skogen sammen med Marco Sand (18) for å slippe å betale for overnatting. Foto: Privat

Russ overnatter på fjelltopp: − Mer penger til pils

KONGEPARKEN (VG) Mellom konserter og drikking overnatter tre kompiser fra Oslo på en fjelltopp ved Landstreff Stavanger for å spare penger.

De tilbringer 60 timer ute i naturen for å feste i Kongeparken. Over 15.000 russ har tatt turen fra hele landet for å feste.

Torsdag klokken 19 lettet et fly fra Oslo Lufthavn. Ombord sitter flere russ som skal på Landstreff Stavanger.

To av dem er Alexander Normann (18) og Arthur Yssen (18).

For å spare penger skal de sove ute de neste tre døgnene, men det blir ikke mye søvn. Fokuset denne helgen er på å feste.

– Vi har tatt med hele huset vårt i en sekk som vi sendte med flyet, sier Arthur.

På landstreffet kan russen leie teltplass, men kompisene har valgt å heller gå opp en fjelltopp over landstreffet.

Foto: Privat

Kontrastene er store – fra konsert og fyll med flere tusen russ til dagen derpå på fjellet.

– Jeg tror det blir som en telttur, bare med litt mer festing, sier 18-åringen.

18-åringene er avgangselever på Hartvig Nissen og Kuben VGS.

Ville gjøre det billig

Kompisene skulle egentlig sove på hotell, men da de så at prisene var på rundt 5000 kroner for helgen bestemte de seg for å gjøre omprioriteringer.

– Nå bruker vi ikke noen kroner på å overnatte og det blir mer penger til pils, sier de.

Flere russ velger å overnatte i russebilen eller bussen – andre har tatt inn på hotell eller andre overnattingssteder.

Foto: Privat

På fjelltoppen er kompisene alene.

Natt til lørdag valgte guttene den korteste veien opp, som betyr at de måtte klatre og krabbe opp til soveplassen for å lage nattmat.

– Er dere ikke redd for politi eller vakter?

– Jeg er ikke redd for politiet. Dette er allemannsretten allemannsrettenBetyr at alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge., sier Arthur (18).

– Sikre på at teltet skulle ramle ned

18-åringene forteller at de våknet flere ganger av kraftig vind den første natten.

– Vi var helt sikre på at teltet skulle ramle ned på et tidspunkt.

Etter en natt kom kompisen Marco Sand (18) – det tredje medlemmet i tomannsteltet.

– Det ble mildt sagt trangt, men koselig.

Foto: Privat

Etter konsertene har de «nach» i på fjelltoppen.

– Det gøyeste på landstreff må jo ha vært konsertene, det er så kul atmosfære, og kjempe enkelt å snakke med folk, sier Arthur og legger til:

– Det jævligste vi kommer til å oppleve er å måtte pakke sammen teltet og utstyret og soveposene natt til søndag, fordi vi skal på en eller annen måte komme oss til flyplassen, så vi må dra klokken fire i natt for å rekke flyet kl. 07.30

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post