TRØBBEL: Flere brukere har fått denne feilmeldingen på Skatteetatens nettsider.

Tekniske problemer for Skatteetaten

Siste dag før skattemeldingen normalt skal leveres er det trøbbel med nettsiden. Først avviste Skatteetaten tekniske problemer, men nå bekrefter de det.

Erfaringsmessig er det hektisk aktivitet i mange hjem den siste dagen i april, da det normalt er siste frist for å levere skattemeldingen.

Flere VG-lesere har søndag formiddag tipset om at Skatteetaten «er nede» og at de ikke får levert skattemeldingen. VG har også sett en rekke skjermdumper som viser feilmelding.

Skatteetaten avviste først at det var noe feil med nettsidene:

– Vi har ikke problemer med innlogging på skatteetaten.no nå. De som opplever å få feilmelding kan prøve å oppdatere siden eller prøve igjen senere, melder kommunikasjonsrådgiver Stig Flesland i Skatteetaten rett før klokken 12 søndag.

Omtrent klokken 13:15 bekrefter Skatteetaten at de har problemer:

– Vi har tekniske utfordringer, men har identifisert dem og jobber med å løse dem, sier Flesland.

Fristen for å levere skattemeldingen for lønnstagere og pensjonister går ut søndag 30. april.

– Men det er ikke for sent å levere i løpet av tirsdagen, minner Stig Flesland om.

Han opplyser følgende:

– På våre sider står det at fristen for levering er 30. april. Siden dette er en søndag og fridagen 1. mai en mandag i år, regnes det ikke som for sent om du leverer til og med tirsdag 2. mai

Tall fra Skatteetaten viser at få dager før innleveringsfristen har 2,6 millioner levert skattemeldingen.

Skattemeldingen er sendt ut digitalt til 4,2 millioner personer.