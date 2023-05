TRØBBEL: Flere brukere har fått denne feilmeldingen på Skatteetatens nettsider.

Fremdeles problemer med innlogging på Skatteetaten

Mandag morgen er det fremdeles trøbbel med innloggingen på Skatteetatens nettsider etter at de søndag hadde tilsvarende problemer.

Søndag bekreftet Skatteetaten at de hadde tekniske utfordringer som medførte problemer med innlogging på siden, men meldte senere på dagen at problemene skulle være løst.

Mandag morgen har VG fått tips fra flere lesere om trøbbel med innlogging, og pressevakt Erlend Fossbakken i Skatteetaten bekrefter problemene.

-- Det er fortsatt noe ustabilitet ved innlogging på skattemeldingen, og vi jobber med å løse det. Noen vil få feilmelding når de prøver å logge inn. Hvis du opplever treghet eller feilmelding, kan du prøve å oppdatere siden eller prøve igjen senere, skriver Fossbakken i en epost til VG.

Det er foreløpig uklart når problemene vil være løst.

Fristen for levering av skattemeldingen var 30. april. Men siden dette var en søndag og fridagen 1. mai er en mandag i år, understreker Skatteetaten at det ikke er for sent om du leverer skattemeldingen til og med tirsdag 2. mai.

