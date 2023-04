OVER: Prisfrysen Kiwi og de andre lavprisbutikkene har hatt siden 1. februar, er over. Nå øker prisene – men du vet ikke helt på hva.

Nå skrus matprisene opp

Etter ti uker er det slutt på prisfrysen. Nå blir handlekurven din hos Kiwi, Rema og Extra dyrere.

Det har lenge vært spekulert i når matprisene skulle opp, etter at Kiwi hoppet bukk over prishoppet som skjer 1. februar hvert år (når leverandørene øker prisene inn til butikk).

I kjent stil fulgte Rema og Coops Extra etter og dumpet prisene.







Det gjorde blant annet at noen svensker gikk så langt som å harryhandle i Norge.

Nå bekrefter altså Kiwi at frysen er over – men vil ikke si om det var Kiwi som trykket på den store knappen først, hvilke varer som øker, eller hvor stor økningen er.

– Vi fikk kraftige økninger fra leverandørene 1. februar, og vi holdt prisene i over ti uker til tross for det. Det er det dyreste vi noen gang har gjort. Økningen nå er fortsatt lavere enn økningene vi fikk fra leverandørene, sier kommunikasjonssjef Kristine Arvin til VG.

Nettavisen omtalte endringen først.

GODE TIDER: Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin kunne melde om jubelvekst etter 1. februar-grepet.

Arvin legger til at prisøkninger også gjelder for Rema og Extra. De svarer lenger ned i saken.

– Det er noen priser som har blitt justert opp nå etter den tøffe priskrigen til påske. Vi holdt prisene i over ti uker. Over tid kan vi ikke selge så mange varer med tap, sier hun.

Kiwi understreker også at det fortsatt er prislås på 245 varer frem til 1. mai.

Vil ikke si hva som øker

Eksperter tippet på en gradvis økning frem til sommeren - og at de tre butikkene vil gjøre det samtidig. Og det ser altså ut til å skje nå:

Kiwi vil ikke si hvilke priser som har økt:

– Av konkurransehensyn kan vi ikke gå ut med hvilke eller hvor mange. Noen varer har økt noe, men det er også varer som har gått ned. Og så er det mange varer som har samme, lave pris. Men vi er og skal fortsatt være billigst, svarer Kiwi-sjefen.

Fasiten for hvor mye matvareprisene totalt øker i april, får vi først 10. mai fra Statistisk sentralbyrå.

– Dere hadde et godt resultat i 2022 og dere har fått tidenes kundevekst på grunn av grepet dere tok 1. feb. Måtte dere gjøre dette nå da?

– Økt kundevekst har ikke dekket kostnadene, og vi kan ikke selge med store tap over tid. Og det er fortsatt langt unna prisøkningen vi ser i Sverige og Danmark. Vi har ikke økt et øre mer enn nødvendig, og kundeveksten har bidratt til at vi ikke trenger å øke prisene så mye.

ROTTERACE: – De er som tre siamesiske trillinger som holder på å drukne sammen, sa NHH-professor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH) til VG i slutten av februar.

Dyrt toalettpapir

Nettavisen har sammenlignet noen varer fra før 1. februar til nå. En av varene er en halvannen liter Bris: Den har gått opp fra 20,90 kroner til 22,90 kroner, en økning på 9,6 prosent.

Toalettpapir fra First Price gikk opp 11,8 prosent - fra 16,90 kroner til 18,90 kroner.

Til det svarer Kiwi at også prisen på å produsere egne merkevarer (First Price) har økt, blant annet som følge av økte råvarepriser, høyere produksjons- og fraktkostnader og lav kronekurs.

Mener Konkurransetilsynet må på banen

Matbransje-veteran Ivar Pettersen, nå rådgiver ved Alo Analyse, er ikke overrasket over prisøkningen, men stusser over at Kiwi er tydelige på at prisene har økt både hos dem og hos andre.

– De skal ikke signalisere priser. Så dette regner jeg med blir fulgt opp av Konkurransetilsynet. Jeg mener at de ikke burde kommentert det.

IVAR I STUSS: Pettersen har fulgt dagligvarebransjen i en årrekke - og er kritisk til at Kiwi er så tydelige på at alle har økt prisene.

– Tror du at det er Kiwi som økte først?

– Det er farlig å spekulere i, men med alle forbehold, så er det ikke umulig at Kiwi er en prisleder – altså den som først endrer priser – i lavprissegmentet. Vi kan se en liten kamp om hvem som får skylden for prisoppgangen – det er en kamp om renommé. Hvis kiwi har vært ledende her, kan de få et troverdighetsproblem.

– Hvis de har økt prisene først, er det vanskelig å forene med mantraet deres om at de er best på pris.

Han sier det er vanskelig å vite hvorfor prisene øker akkurat nå, men at det kan dreie seg om at mediene har hatt litt mindre oppmerksomhet rundt priser den siste tiden.

– Og streik?

– Det kan hende mediebildet var sånn at det passet litt.

Kiwi avviser at sistnevnte har hatt noe å si.

Rema og Coop også økt

Rema bekrefter at maten har blitt dyrere også hos dem.

– Etter en periode med unormalt lave priser i markedet grunnet veldig høy konkurranse er noen priser nå justert tilbake til et mer normalt nivå, sier Kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes, som i likhet med Kiwi legger til at de skal være billigst.

Det gjør også Coop:

– Det er ikke unaturlig at prisene normaliserer seg etter både historisk høye prisøkninger fra leverandører og en periode med knallhard priskrig. Konkret om hvordan prisene er kan vi ikke kommentere, sier kommunikasjonssjef Bjørn Takle Friis.

