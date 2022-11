Fakta om barnevernet: Hva vet vi om selvmord?

Barn, unge og unge voksne med barnevernstiltak i perioden 1990–2010 hadde nesten fem ganger så høy andel selvmord som personer uten tiltak.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.