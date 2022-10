LITT LEI: – Vi bærer ikke nag til barnehagen, men kjenner det blir slitsomt med uforutsigbarheten og logistikken, sier Silje Liestøl (39) med barna Anna (5) og Eirik (7).

Rammet av streik – igjen

Bare uker etter at det var streik på skolen til Eirik (7) er det barnehagen til Anna (5) sin tur.

– Dette begynner å bli slitsomt, sier mamma Silje Liestøl.

Mandag gikk 1000 barnehageansatte i private barnehager ut i streik. Fra torsdag trappes streiken opp med 1000 til.

Det gjelder blant annet Reddiken Kanvas-barnehage i Lommedalen i Bærum, der Anna Liestøl (5) går.

– Jeg kommer til å savne Emily, Hedvig, Nea, Herman, Eva, Mio, Noah ... Aksel kan jeg besøke, for han bor rett ved meg. Og så skal jeg være med mamma på jobb én dag, sier Anna.

– Går utover mange

Akkurat det er ganske stas, for mamma jobber med hester. Mamma selv er litt matt etter å ha mottatt streikevarsel igjen.

– Jeg tviler ikke på at de barnehageansatte har god grunn til å gå til streik, men for oss er det slitsomt. I likhet med skolestreiken går dette utover så mange: Barna, foreldrene og våre arbeidsgivere igjen, sier Silje.

SOFADAGER: Syvåringen Eirik går i andre klasse på Lommedalen skole og var hjemme fra skolen halvannen uke i september. Nå er det lillesøster Annas tur.

Natt til lørdag ble det brudd i meglingen mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den ene siden, og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på den andre siden.

112 private barnehager ble tatt ut i første runde. Fra torsdag blir det barnehager i Bodø, Trondheim, Bømlo, Ålesund, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Bergen, Oslo, Bærum, Ullensaker, Eidsvoll, Skien og Halden.

Flashback

– Jeg får veldig flashback til coronapandemien, med stengte barnehager og hjemmekontor, sier Silje Liestøl. Hun jobber for Oslo universitetssykehus, med terapihester på Gaustad sykehus, og var selv på jobb under hele pandemien.

Men mannen Aslak Liestøl jobber i KIA Bil Norge og hadde mye hjemmekontor. Nå blir det aktuelt igjen.

– Da kommer jeg nok til å se litt på TV, avslører Anna.

– Og lage monsterklør av papir.

Tidspunktet for hjemmekontor kunne nok passet bedre, siden familiens hus i Lommedalen er under oppussing.

Blant de heldige

– Men vi er blant de heldige, som har to sett med besteforeldre i nærheten. De har stilt opp både under corona og lærerstreiken, så vi skal få dette til å gå opp, sier Silje.

Femåringen Anna er uansett klar på hva hun kommer til å savne mest når hun ikke får truffet vennene i barnehagen:

– Dyrelek! Vi pleier å leke at jeg er mamma og Emily er ungdom og at alle de andre er dyr på gården.

– Vet du hvorfor de streiker i barnehagen?

– Fordi de tror at de får mer penger hvis de ikke går på jobben.

FORELDRE FORTVILER: – Mange foreldre er fortvilte nå. Det er ikke lett å få jobbet på hjemmekontor med småbarn hjemme, sier Silje Liestøl.

Kine Schjander-Opsahl er assisterende daglig leder i Reddiken Kanvas-barnehage i Lommedalen, der Anna går.

– Vi gjør det vi kan for å legge best mulig til rette for barna og foreldrene i den situasjonen vi er i, så det vil bli mulighet for å ha barna her til redusert tid annenhver dag så lenge streiken pågår, sier hun.

– Pensjonstapere

Steffen Handal i Utdanningsforbundet forstår at situasjonen er krevende for mange familier som også ble rammet av den langvarige skolestreiken.

– Det må jeg selvfølgelig bare beklage. Jeg forstår at det er til besvær. Vi streiker ikke for å ramme familier eller barn, eller uskyldig tredjepart.

– FARE FOR OPPTRAPPING: I første omgang er det tatt ut 1007 ansatte i streik, og en ytterligere opptrapping er varslet torsdag. Det kan bli flere, sier Steffen Handal, som er leder av Utdanningsforbundet.

– Vi streiker for våre rettigheter og mot en arbeidsgiver som vil gjøre barnehagelærere til pensjonstapere sammenlignet med andre, sier Steffen Handal.

Etter to streiker som har blitt tatt ned av regjeringen, frykter han at det ender med tvungen lønnsnemnd igjen.

– Ut fra begrunnelsene som er brukt, er det grunn til bekymring for at dette vil skje, sier Handal og varsler at det er fare for en ytterligere opptrapping.

Info Dette er barnehagestreiken Partene er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på arbeidstagersiden, og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på arbeidsgiversiden.

Arbeidstagersiden krever en bedre pensjonsordning. Blant annet krever de at ansatte skal meldes inn i Fellesordningen for AFP (Avtalefestet pensjon), som vil sikre ansatte en livsvarig pensjonsutbetaling på toppen av tjenestepensjonen.

PBL har sagt at kravene vil bli svært kostbare og omfattende i en økonomisk krevende tid. De avviser også å ha lovet livsvarig pensjonsutbetaling, som arbeidstagerforeninger sier. Kilder: Private Barnehagers Landsforbund, Utdanningsforbundet, NTB, Kunnskapsdepartementet Vis mer

– Sterkt beklagelig

– Vi har stor forståelse for de utfordringene som streiken påfører familien der ute, sier Marius Iversen, direktør for kommunikasjon i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

– Det er sterkt beklagelig at partene ikke har kommet til enighet og vi er veldig lei oss for at det er mange barnehager som ikke kan ha normal drift. Det vet vi at de som driver barnehagene også er.

– Har det vært kontakt mellom partene?

– Det har ikke vært noe formell kontakt mellom partene, men PBL håper at dette blir en kortvarig streik og er innstilt på å ta opp dialogen med motparten så snart forutsetningene ligger til rette for det, sier Marius Iversen i PBL.