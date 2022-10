MISTER BARNEHAGEPLASS: Pappa Brian Carsen fortviler etter at barnehagen stengte dørene på dagen. Datteren på 20 måneder står dermed uten barnehage.

Barnehage la ned på dagen: − Uholdbart

Selskapet Barnehageporten, som eier to barnehager, er slått konkurs. Dermed står over 90 barn uten barnehageplass fra og med tirsdag.

Mandag ettermiddag mottok Brian Carlsen (39) en e-post fra daglig leder i Lilleborgen barnehage i Asker.

I emnefeltet sto det «Informasjon om at Barnehageporten er konkurs».

I e-posten beklager hun at de ikke har hørt noe fra henne tidligere.

Videre skriver hun blant annet at hun ikke har stort mer informasjon å gi, annet enn å henvise dem videre til en advokat.

– Jeg leste mailen med vantro. Det var sjokkerende rett og slett, sier tobarnsfaren Carlsen til VG.

– UHOLDBAR SITUASJON: Brian Carlsen og kona Kelli har ikke lenger barnehageplass til sin eldste datter.

Han kan puste lettet ut for at kona Kelli Carlsen (35) er i fødselspermisjon med det yngste barnet, slik at hun kan passe på eldstedatteren på 20 måneder.

Men han sympatiserer med andre foreldre i barnehagen som nå står i en meget vanskelig situasjon.

– Flere av foreldrene må ta fri for å være hjemme med barna. Det sier seg selv at det er en uholdbar situasjon i lengden, sier Carlsen.

Det er over 40 barn som går i barnehagen, og som dermed møter en stengt port tirsdag morgen.

Budstikka har også omtalt saken.

– Tøft for private barnehager

Ifølge daglig leder i Lilleborgen, Janne Cecilie Mathiesen, fikk også hun vite om konkursen mandag ettermiddag.

– Så er det slik, som ingen av oss var klar over, at da lukkes dørene og man er uten barnehageplass til man finner en løsning.

Hva slags løsning er det imidlertid for tidlig å si noe om.

Mathiesen sier at kommunen er på saken for å gi barna et barnehagetilbud så raskt som mulig.

Mathiesen sier hun ikke var klar over at en konkurs var i vente.

– Indikasjonen var at det politisk er tøft for private og små barnehager. Det er vanskelig å overleve. For oss som ikke er i en stor kjede er det tøft.

Hun forteller at det var en tøff beskjed å få.

– Det var et sjokk for oss, for de ansatte og for foreldrene. Det betyr at vi ikke får se barna tirsdag. Det var tårer i øyene hos de ansatte. Det er en lei situasjon for mange parter.

VG har vært i kontakt med eier av Lilleporten, Ellen Nordang, som mandag kveld ikke har besvart VGs henvendelser. Til Moss Avis bekrefter hun konkursen, men ønsket ikke uttale seg ytterligere.

– Ikke noe vi kunne forutse

Sent mandag mottok Carlsen en ny mail, denne gang fra eieren av Lilleporten.

I mailen anklager eieren av Barnehageporten Moss kommune for å vise liten politisk vilje til å få på plass godkjenninger for videre drift Andersrød Barnehage i Moss.

Lilleporten eier nemlig to barnehager, en i Asker og en i Moss. Begge må stenge dørene.

Til Moss Avis sier direktør for kultur, oppvekst og aktivitet, Silje Hobbel og Irene Hetmann Landgren (Ap), leder for oppvekst og utdanning, at de fikk vite om konkursen mandag kveld.

– Nå har vi også fått vite dette i dag og vi må sette oss ned og se på alle mulighetene i morgen. Alle barna i Andersrød har rett på en barnehageplass i kommunen, så det må vi finne en løsning for så raskt det lar seg gjøre, sier Hobbel.

– En direkte konkurs på Andersrød var ikke noe vi kunne forutse, sier Landgren.