SJEFEN: Kommandør Øystein Valland har vært sjef for Ubåttjenesten i det norske Sjøforsvaret siden juni 2021.

De vokter Norge - under vann: «Vi kjenner selvsagt på alvoret»

HAAKONSVERN ORLOGSSTASJON (VG) De er smidige og slagkraftige, og vanskelige å oppdage. Ubåtene er Norges øyne og ører under vann.

Frank Haugsbø

Paul Sigve Amundsen (foto)

Forrige mandag varslet statsminister Jonas Gahr Støre at Forsvaret skulle skjerpe beredskapen, på grunn av den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

For Sjøforsvaret betyr det mer patruljering til sjøs og høynet fokus på beredskap.

– Invasjonen i Ukraina har påvirket hele Europa, sier sjefen for den norske Ubåttjenesten, kommandør Øystein Valland.

I dette intervjuet forteller han om livet til sjøs – og hvordan de norske ubåtene jobber for å oppdage uønsket aktivitet under vann.

GJEMMER SEG: Ubåtene i Ula-klassen kan være under vann i opptil 40 døgn, og går ned til 250 meters dyp i fredstid. Begge disse grensene kan overskrides. Her øves det med å sette ut marinejegere fra ubåten KNM Ula.

Norges seks ubåter i Ula-klassen har hovedbase på marinebasen Haakonsvern i Bergen, med en fremskutt base i Ramsund i Troms og Finnmark.

Når VG er på besøk på Haakonsvern den siste torsdagen i oktober, er det hektisk aktivitet for å klargjøre KNM «Uredd» til et nytt tokt.

– Vi følger nøye med på det som skjer, men i utgangspunktet patruljerer og øver vi som normalt. Det er fred i Norge, og det er ikke noe i dag som tilsier at det skal endre seg, sier Valland til VG.

VIKTIG VENTIL: Denne ventilen skal alle ombord kunne betjene, også stuerten. Den sørger for at båten stiger opp til overflaten hvis det skulle oppstå en nødsituasjon.

De norske ubåtene kan være neddykket i 40 døgn, uten mottak av etterforsyninger.

I noen tilfeller kan de gjemme seg enda lenger.

– Vår oppgave er å patruljere norske hav- og interesseområder, med fokus på nordområdene. Ubåtene har en avskrekkende effekt på potensielle motstandere. Om noe skulle skje, er vi både utholdende og slagkraftige. Usikkerheten om hvor vi befinner oss, øker med tiden vi er ute, sier Valland.

KLAR TORPEDO: De norske ubåtene kan ta med seg 14 såkalte tungvektstorpedoer på et tokt.

I slutten av september ble det oppdaget lekkasjer fra gassledningen North Stream i Østersjøen. Store mengder gass lekket ut i havet. Undersøkelsene konkluderte med at ledningen var ødelagt med vilje.

21. september kunngjorde NATO-sjef Jens Stoltenberg at undervannsinspeksjonen av olje- og gassinstallasjoner på norsk og britisk sokkel skulle dobles.

– I Nordsjøen ser vi at både Sjø- og Luftforsvaret gjør en viktig jobb med tilstedeværelse rundt olje- og gassinstallasjoner. Luftforsvarets overvåkingsfly er godt egnet til denne oppgaven, men det er Sjøforsvaret som holder kontinuiteten på havet, sier Valland.

– Er dere mer tilstede i sør nå etter det som skjedde med gassrørledningene i Østersjøen?

– Nei. Vår patruljevirksomhet har fokus på nordområdene.

Valland ønsker ikke å gå i detaljer om ubåtenes operasjoner, som styres fra Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan i Bodø.

– Vi følger med på det som skjer, i likhet med våre allierte partnere, og har ubåter som er klare med kompetente besetninger. Det oppleves nok særlig viktig i dag. Vi kjenner selvsagt på alvoret, sier han.

Ubåtene er dieselelektriske og har store mengder batterier som forsyner hovedelektromotoren til fremdrift.

Ula-klassen betegnes som blant de mest lydløse av verdens konvensjonelle ubåter, og regnes som enkle å manøvrere.

– Ula-klassen har gjennomgått betydelige oppgraderinger og oppdateringer de senere år og fremstår som svært kapable og potente ubåter. En særegen styrke ved ubåtene i Ula-klassen er at de har god evne til å operere innaskjærs, i trange og grunne farvann.

– Vår filosofi er at vi skal kunne operere tilnærmet hvor som helst. Ubåter har liten verdi på overflaten. Vi skal operere under vann, da holder vi oss skjult, manøvrerer fritt og holder initiativet, sier Valland.

«LADET KRIGER»: I baugen på ubåten er det åtte torpedorør. Vernepliktig Sander Brekke (20) sjekker at alt er i orden.

Når det er behov for å lade batteriene går ubåten opp under overflaten og «snorkler» for å lade batteriene via dieselmotorer og generatorer. Dette er en kritisk fase for en ubåt.

– Det må planlegges nøye taktisk. Vi går nær land, holmer og skjær, vekk fra potensielle fly. Vi søker å være uforutsigbare, og lader i korte intervaller samtidig som vi er ekstra årvåkne på all aktivitet rundt oss både under og over vann, samt i luften.

EFFEKTIVE: – I den norske marinen ses Ula-klassen på som den mest kostnadseffektive og mest slagkraftige av alle fartøyer, sier Øystein Valland, sjef for ubåttjenesten i Sjøforsvaret.

Ula-klassen er utstyrt med såkalte tungvektstorpedoer, som kan ramme et annet fartøy på svært lange avstander.

- Dette er torpedoer som detonerer under målfartøyet, slik at det løftes opp og knekker i to, forklarer Valland.

Åtte torpedoer ligger avfyringsklare i torpedorørene i baugen, fremst i ubåten. I tillegg har ubåtene lagringsplass til seks til, slik at det totalt kan avfyres 14 torpedoer.

- Det er en ganske slagkraftig ubåt, sier Valland.

ØVER: De norske ubåtene øver regelmessig med norske og allierte fartøyer. Dette bildet er tatt under en øvelse med den amerikanske Arleigh Burke-klasse destroyeren USS James E- Williams. KNM Uredd i forgrunnen.

– Når ubåten er neddykket, navigeres fartøyet ved bruk av en sonar som gir ekko fra havbunn og landkonturer foran ubåten. Sonar brukes også til å lytte etter andre fartøy. Disse systemene er alltid bemannet med flere operatører når ubåten er under vann. Båten er i tillegg utstyrt med ekkolodd og radar, samt en rekke andre sensorer.

To av de norske ubåtene har et tilleggsverktøy som vil gjøre ubåtene i bedre stand til å lete etter fremmede fartøy lenger unna enn i dag, sier Valland.

– Dette er en såkalt tauet antenne, en kabel som henger etter ubåten. Den vil gjøre oss i stand til å utvide lytteområdet, samtidig som det blir enklere å klassifisere hva vi har oppdaget, sier ubåtsjefen.

KLARE FOR TOKT: Noen dager etter at dette bildet ble tatt, dro KNM «Uredd» på et nytt tokt fra hovedbasen på Haakonsvern i Bergen. På dekk står vernepliktig Sander Brekke (20) og sjefen for Ubåttjenesten, kommandør Øystein Valland.

Ubåtene i Ula-klassen er 59 meter lange og 5,4 meter brede. For mannskapet på 26 betyr det svært trange forhold, og praktisk talt null privatliv.

– Det er kun sjefen ombord som har egen lugar, sier Valland mens han viser VG rundt i KNM «Uredd».

Mannskapet får dusje - eller rettere sagt skylle av seg - en gang i uken. Flere må dele seng med andre og sove på skift. Under slike forhold er det ekstra viktig at maten er god, sier Valland.

- All mat produseres på land. Den blir vakumpakket og tilberedes av stuerten i byssa. På ubåt er mat velferd, sier han.

SIKKERHET I FOKUS: - Ubåt er en ganske særegen plattform, der det å drifte ubåten på en sikker måte er det aller viktigste, sier kommandør Øystein Valland.

Sander Brekke (20) fra Sandefjord har vært ombord i KNM «Uredd» i et halvt år. Han sier det er godt miljø og god stemning ombord, selv om det er trangbodd.

– Sosiale egenskaper er viktig når man skal tjenestegjøre på ubåt. Man må like å være sammen og jobbe med andre. Og være ganske arbeidsvillig, for det kan bli hektisk i perioder.

ALLIANSEN: Forsvaret omtaler ubåter som en strategisk kapasitet med stor betydning for forsvarsevnen og alliert samarbeid.

Valland sier de som velges ut til Ubåttjenesten må ha flere personlige egenskaper. Nøkkelord er evne til å omsette kunnskap, samarbeid, fokus på detaljer og omsorg.

– Folk må ha evne til å ta vare på hverandre. Jeg har tjenestegjort på ubåt i ti år og opplever at det er et sterkt kameratskap og sterkt samhold. Vi sammenligner oss av og til med Forsvarets spesialstyrker, sier Valland.

DOEN: De 26 ombord i KNM «Uredd» må dele på det ene toalettet ombord.

Brekke sier mange søker seg til ubåt fordi de opplever at de får mye ansvar tidlig, og utfordrende oppgaver.

– Vernepliktige må jobbe hardt for å bli utvalgt til videre tjeneste på ubåt.

– Hvorfor søkte du deg hit?

– Jeg ønsket en unik tjeneste, og det å ha tjenestegjort på ubåt tror jeg er bra hvis man satser på en videre karriere i Sjøforsvaret. Selv vil jeg søke meg inn på Sjøkrigsskolen etter endt tjeneste her.

Han sier den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen ikke påvirker hverdagen ombord.

– Vi snakker og diskuterer selvfølgelig om det som foregår. Selv har jeg ikke latt meg bekymre så mye. Jeg føler at jobben vi gjør er veldig viktig, og at vi har en viktig oppgave ved bare å være til stede. Ubåtene er klare til enhver tid.

«KANTINA»: Kommandør Øystein Valland og vernepliktig Sander Brekke (20) ombord i messa i KNM «Uredd».

På 2000-tallet hadde Norge 15 ubåter. I dag har Sjøforsvaret seks. Fra 2029 skal dagens ubåter erstattes med fire nye,, med en samlet prislapp på 45 milliarder kroner.

– Hva tenker du om at antallet er blitt såpass redusert?

– Det vi er opptatt av er beredskapen og det vi kaller klartiden, det vil si tiden fra vi får beskjed om å gå ut, til vi går ut. Vi opplever at vi har god beredskap, at materiellet vi har til disposisjon fungerer og at personellet er godt trente på de oppgavene de er satt til på fartøyene våre.

– Som sjef for Ubåttjenesten skulle jeg alltid ønske å ha flere ubåter og besetninger, men vi skal også evne å løse oppgavene våre med det antallet vi har og får i fremtiden.

TRANGT OM PLASSEN: De 26 som tjenestegjør ombord på en norsk ubåt har lite privatliv. Noen må dele køyer og sove på skift.

Sander Brekke har flere oppgaver ombord i KNM «Uredd». Han er våpentekniker og betjener våpensystemene ombord. Han holder også utkikk i tårnet når de er på overflaten, og sier fra til vaktsjefen når han ser nye fartøy.

Brekke lytter i tillegg på sonar, som brukes til å lytte etter støy fra fartøyer. I mange tilfeller kan signalene som kommer tilbake til operatørene fortelle nøyaktig hva slags fartøy de har oppdaget, sier han.

– Alt vi hører blir det gjort opptak av. Opptakene blir sendt til analyse og sjekket mot historikken vi allerede har. Slik får vi kartlagt informasjonen vi innhenter.

FJORDIDYLL: Ubåtene er bygget for å operere i kystnære og trange farvann. Bildet er tatt i en norsk fjord for noen år siden.

Valland sier alle ubåter avgir støy.

- Det er såkalt hydrodynamisk støy, som kommer fra at skroget beveger seg gjennom vannvolumet. Og mekanisk støy, fra for eksempel pumper. Lydbølgene kan bre seg langt. Det er faktisk slik at lyden av at noe faller i dørken kan fanges opp av en annen ubåt langt unna.

Brekke sier det er stående ordre i en ubåt at det ikke skal smelles med dører ombord.

– Vi skal unngå at metall støter mot metall. Derfor står alt på fjærsystemer i en ubåt. Pumpene står på gummimatter, for å motvirke friksjon og redusere støy ut i skroget.

PÅ TOKT: Norge har seks ubåter i Ula-klassen.

Tilstede og usynlig, er ubåttjenestens motto. Hvor ubåtene befinner seg til enhver tid, er det bare et fåtall personer i Sjøforsvaret som har kunnskap om.

Å kunne operere sikkert og uoppdaget har prioritet foran alt annet, sier Valland.

– Hovedoppgaven vår er tilstedeværelse. Det skaper usikkerhet hos en potensiell fiende, og har en avskrekkende effekt.