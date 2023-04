I JEMEN: Terrorsiktede Anders Cameroon Østensvig Dale sitter i fengsel i Jemen, men ønsker nå å komme hjem til Norge.

Forsvarer: Anders Dale har en skuddskade i benet

Den terrorsiktede nordmannen sitter fengslet i Jemen. Nå vil UD bistå med å få 44-åringen hjem, sier hans forsvarer.

Anders Cameroon Østensvig Dale er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon og har vært etterlyst internasjonalt i flere år.

Nå opplyser hans forsvarer Patrick Lundevall-Unger VG om at 44-åringen fra Nesodden, slik han har oppfattet det, har en skuddskade i benet som gjør at Utenriksdepartementet (UD) må hente ham hjem.

– Det er helt åpenbart at Anders Dale ble skadet under en aktiv handling. De skadene vil han ikke få hjelp til å behandle hvis ikke UD nå hjelper ham med støtte, sier Lundevall-Unger til VG.

– Skaden skjedde for to år siden omtrent. Da er mitt spørsmål: Hvorfor har han måttet vente så lenge?

Forsvarer Patrick Lundevall-Unger

VG skrev forrige uke at forsvareren hadde bedt om et møte med UD om Dales situasjon.

Tirsdag meldte NRK at UD har bekreftet til forsvareren at de vil bidra aktivt til å få den terrorsiktede mannen hjem fra Jemen.

– Jeg tolker det dithen, sier Lundevall-Unger til VG.

UD bekrefter at møtet med forsvareren har funnet sted, men ønsker ikke kommentere det stemmer at de nå vil forsøke å hente Dale hjem til Norge.

– Konsulær bistand gis på individuelt grunnlag og etter individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Det er frivillig både å be om, og å ta imot eventuelle tilbud om konsulær bistand, sier kommunikasjonsrådgiver Mathias Rongved i UD til NRK.

Dale reiste til Jemen i november 2011. Han har vært siktet siden 2014 for deltagelse i en terrororganisasjon, etter å ha sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida.

I juni 2012 ble det kjent at Dale skal ha fått bombetrening fra al-Qaidas fremste bombeteknolog.

Forsvareren har tidligere gitt uttrykk for at Dale vil tilbake til Norge. Han har også sagt at 44-åringen nekter straffskyld for det han er siktet for.

– Familien Dale har gjennomgått et mareritt. Jeg mener media har fremstilt min klient på helt feil grunnlag. Det er en belastning og det må man forstå, sier Lundevall-Unger.

– Jeg respekterer politiets vurderinger, men media kan ikke forhåndsdømme mennesker. Det er det som er farlig, legger han til.

Dale voskte opp på Nesodden og konverterte til islam i 2008. Han reiste flere ganger til Jemen før han sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida i 2011.