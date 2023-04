FAMILIE PÅ FEM: Naemy Trandum Aasen og samboer Tommy Andre Bergan Nilsen har to barn og hunden Lumy å forsørge.

Hun vil gi streiken et ansikt: − Dette er livsviktig for mange

KONGSBERG (VG) Renholder Naemy Trandum Aasen blir provosert av lønnsgaloppen for ledere. Selv tjener hun langt under snittet og håper streiken hindrer at hun får enda mindre å rutte med.

Streiken er historisk, men få forstår hvorfor det streikes, tror Naemy Trandum Aasen (30).

Når media skriver om folk som hamstrer brus og øl på butikken fordi streiken fører til stans i produksjonen, kjenner hun at hun blir irritert.

– Det er litt derfor jeg stiller opp og lar meg intervjue. Når folk syter om at de kanskje ikke kan få drikke tre Pepsi Max om dagen, tenker jeg at det har jeg aldri gjort og kommer aldri til å gjøre, sier Aasen.

Aasen er renholder og vil gi et ansikt til de lavtlønnede det nå streikes for.

Som renholder i 4Service Eir Renhold tjener Aasen 440.000 kroner i året. Det er mer enn de fleste renholdere, fordi Aasen har fagbrev og får et tillegg.

Likevel er det seks tusen kroner under grensen for det som regnes som lavtlønnet i Norge, per 2021. Til sammenligning tjener gjennomsnittsnordmannen 572.000 kroner ifølge SSB.

Når LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at de vil løfte de lavtlønnede i årets lønnsoppgjør, er det folk som Aasen hun snakker om.

Streiken kalles historisk, fordi ikke siden krigen har man streiket i et mellomoppgjør mellomoppgjørLønnsforhandlinger som kun omhandler lønn, og ikke resten av tariffavtalen. .

– Jeg er redd for at folk ikke klarer å sette seg inn i hvordan det egentlig er å ha dårlig råd. Dette er livsviktig for mange, sier Aasen.

Hvis ingenting skjer kan det bli amerikanske tilstander, frykter Aasen, der folk i lavtlønnede yrker må jobbe mer enn 100 prosent for å kunne brødfø familien sin.

HISTORISK: Leder Peggy Hessen Fløysvik markerte at LO tok 23.000 medlemmer ut i streik mandag. Storstreik er et virkemiddel som vanligvis bare brukes i hovedoppgjørene.

– Når man selv sitter godt i det, klarer man ikke å se hvorfor man skal ofre noe for at andre skal ha det bra eller overleve.

– Hvor viktig er denne streiken for deg og dine kollegaer?

– Jeg tror det er kjempeviktig for alle i lavtlønnsyrker. Det er nå utgiftene er høye og nå vi ikke har mer å gå på lenger. Så hvis ikke noe skjer nå, vil klasseskillet i samfunnet bare bli større enn det allerede er.

Mens regningene hennes ble jekket opp flere hakk i 2022, fulgte lederlønningene i deler av samfunnet en like bratt kurve:

Mens arbeidstagere ble manet til edruelighet, fikk over 3000 toppsjefer en lønnsøkning på 9,6 prosent.

Fellesforbundets Jørn Eggum kalte det «perverst og skammelig», da lederlønninger steg med 21,3 prosent for deler av olje- og gassbransjen.

– Det er kjempeprovoserende å tenke at de som tar ut så høye lønninger til seg selv, som ledere, mener at jeg er så lite verd i forhold til dem. Det er enorme mengder arbeidstagere i disse yrkene og man er helt avhengig av dem, sier Aasen.

SPARSOM: Mat handles inn etter en ukeplan, med fokus på å unngå å måtte kaste mat, forklarer Naemy Aasen. Det blir ikke mye matrester i skålen til hunden Lumy.

De samme høye energiprisene som tjente deler av samfunnet godt, har gjort potten til hennes familie mindre. De sakker etter.

Familien i Kongsberg består av to voksne, en hund og to barn – ett i barnehagen og ett i 1. klasse. De har merket økningene i boliglån, drivstoff og strøm særlig godt.

Selv med strømstøtten som støtdemper.

– Det som før var den aller dyreste strømregningen vi noensinne hadde hatt, det er den nye normalen nå, sier renholderen.

Familien bruker langt under det anbefalte budsjettet på mat for en familie på fire. Hun beskriver at de er nøysomme med penger, bevisste på tilbud og å unngå matsvinn.

Info Derfor er det streik Etter mekling 17 timer på overtid ble det brudd i meklingen mellom LO og NHO søndag.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er i konflikt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Fellesforbundets hovedkrav i forhandlingene har vært økt reallønnsvekst til sine medlemmer, noe som betyr at lønningene skal stige mer enn prisene. LO mener at lavtlønnede er hardest rammet av den pågående økonomiske krisen.

NHO uttalte søndag at LOs medlemmer ville fått økt kjøpekraft hvis skissen som ble lagt frem av riksmekleren hadde blitt godtatt, noe LO er uenige i.

Streiken rammer bredt – alt fra bryggerier, godteriprodusenter, industribedrifter, hotell og fergesamband blir påvirket. Vis mer

– Selv om det sies at alle utgifter i samfunnet har økt, så har de mest nødvendige utgiftene økt mer. Strøm, renter og mat – ting man ikke kan velge vekk har økt betydelig, sier Aasen.

De som lever med lav lønn bruker en mye større andel av lønnen sin på nettopp de mest nødvendige varene og tjenestene. Mange av hennes kollegaer forteller at de vil kutte ut hobbyer og fritidsaktiviteter.

– Flere sier de vurderer å si opp forsikringer. Noen har vært der at de ikke lager ordentlig middag hver dag lenger. Det er ikke mulig sånn som ting er nå, sier Aasen.

De nedprioriterer og kutter ut det de kan, men forsikringer, aktivitet og sunn mat er ofte investeringer som ikke virker nødvendig her og nå. Problemene kommer senere.

– Det blir et fattigere liv, sier Aasen.

STORSTREIK: Blant de første bedriftene til å stenge da streiken startet, var Ikea Furuset.

5,2 prosent er ikke 5,2 prosent

Såkalt lønnsglidning gjør det komplisert å få forståelse for hvorfor tilbudet ikke var godt nok, sier Aasen.

– Jeg vet at NHO har sagt at man skal ha lokale forhandlinger, og at da kan man forhandle seg til høyere lønn i de virksomhetene som går bra. Men renholdssektoren er blant de som ikke har lokal forhandlingsrett, så jeg har ikke mulighet til å få høyere lønn på den måten, sier Aasen.

Les også Opplysninger til VG: Dette sa LO nei til LO sa nei til 5,2 prosent, får VG opplyst – mener det var «lekepenger».

I media er det gjengitt at forslaget LO og YS takket nei til, ville gitt lønnstagerne en lønnsøkning på 5,2 prosent.

Det mange ikke ser ut til å forstå, påpeker Aasen, er at dette er et snitt og hennes kollegaer vil ende opp med en mye lavere lønnsøkning – på grunn av lønnsglidning.

FRUKT OG GRØNT: Sunn mat med frukt og grønt er ofte dyrere enn å velge mindre sunne produkter, sier Aasen.

– Når 1,9 prosentpoeng av denne økningen er satt av til lokale forhandlinger, så er det noen yrker som vil få mye mer enn det, og noen yrker som får ingenting i lokale forhandlinger. Lavtlønnsyrker ender ofte opp med null, sier Aasen.

For dem er 5,2 prosent ifølge Aasen mer som 3,3 prosent i lønnsøkning. Dette er kjernen i det streiken handler om, for hennes del.

Aasen mener de lavest lønnede yrkene må få mer av lønnsøkningen. Ellers øker utgiftene raskere enn inntektene, samtidig som andre yrkesgrupper stikker fra.

– Jeg synes jo at det er veldig urettferdig, når man vet at andre lønninger har økt veldig mye mer. Når det sies at økonomien i samfunnet går kjempebra, vet jeg at det går ikke kjempebra for oss. Det går akkurat rundt, for nå, sier Aasen.

– Det er dette det streikes for.

Info Begrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det mellomoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri og noen få andre næringer, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, som i år, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Reallønnsvekst betyr at lønningene stiger mer enn prisene. Vis mer

